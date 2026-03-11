Getty Images Sport
Pep Guardiola habla sobre su retirada como entrenador del Manchester City y admite que «echará de menos» los partidos importantes contra el Real Madrid, el Barcelona y el Bayern de Múnich
Una posible transición entre bastidores
Los directivos del City llevan desde diciembre planificando activamente la sucesión, con informes que vinculan al ex asistente Enzo Maresca con el puesto o que sugieren que Guardiola podría pasar a desempeñar un cargo entre bastidores. Tras haber logrado un éxito inmenso con el City, el Bayern y el Barcelona, las continuas insinuaciones a lo largo de esta campaña sugieren que podría dimitir este verano, haciéndose eco de su admisión abierta en julio de que se avecina otro descanso. «Sé que después de esta etapa con el City voy a dejarlo, eso es seguro, está decidido, más que decidido», dijo el año pasado. «No sé cuánto tiempo voy a estar sin trabajar... pero voy a dejarlo después de esta etapa con el City porque necesito centrarme en mí mismo».
Echando de menos las grandes noches en Europa
Este cambio de tono se produce antes del crucial partido de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, que tendrá lugar este miércoles por la noche en la ida de los octavos de final, ya que el genio catalán admite que el gran desgaste emocional que supone dirigir a un equipo de élite está influyendo ahora en sus pensamientos sobre su marcha.
En declaraciones a TNT Sports, Guardiola se mostró sincero sobre los aspectos del trabajo que echará de menos: «Echaré de menos esos partidos, por supuesto, siento un amor increíble por este lugar, me gusta venir. La gente de Madrid no lo espera, pero yo siento un gran respeto por esta institución». Añadió: «Echaré de menos no ir al Camp Nou, echaré de menos el Bayern de Múnich, espero que podamos pasar y llegar allí, echaré de menos estas noches porque son muy especiales».
El encanto de la Premier League
Guardiola también echará de menos el ambiente único de los campos ingleses. «También echaré de menos Selhurst Park, me encanta. La Premier League, estos estadios... Goodison Park... Estos estadios son una de las razones por las que adoro Inglaterra... ¡La FA Cup! Contra equipos de la League One... ¡Me gusta mucho! Pero algún día se acabará, ¿verdad?».
La última caza de trofeos
Si esta temporada resulta ser la última de Guardiola, está decidido a concluir su extraordinaria etapa en el City por todo lo alto, consiguiendo más títulos. Actualmente ocupa el segundo puesto de la Premier League, a siete puntos del líder, el Arsenal, y sigue en la lucha por un título que ya ha ganado en seis ocasiones. Además, espera guiar al City hacia otra corona de la Liga de Campeones, tras haberlo llevado a su histórico primer título europeo durante la temporada 2022-23.
