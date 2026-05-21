Pep Guardiola ha convertido al Manchester City en una potencia europea, pero la contratación de Enzo Maresca podría arruinar la prometedora reconstrucción del legendario entrenador

La sucesión de Guardiola parece una carrera de un solo participante: Maresca, quien lleva tiempo como único candidato. Sin embargo, su nombramiento dividirá opiniones por la talla del técnico al que reemplazará.

Impulsado por los recursos ilimitados del jeque Mansour y el Grupo Abu Dhabi, Guardiola ha llevado al Etihad a un éxito sin precedentes: ha conseguido al menos un título en nueve de sus diez temporadas, incluida la primera Liga de Campeones del club en 2023, y suma 17 trofeos importantes tras vencer al Chelsea en la final de la FA Cup el sábado.

Es sencillamente insustituible, por lo que la tarea de Maresca no será envidiable pese a su regreso al club donde comenzó como técnico.