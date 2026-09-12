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¿Pep Guardiola entrenará a Mohamed Salah? El agente rompe su silencio sobre los sorprendentes vínculos con el Trabzonspor y el futuro como entrenador de la leyenda del Manchester City
Guardiola rechaza un lucrativo cambio a Turquía
Informes recientes sugerían que el Trabzonspor había puesto sobre la mesa una asombrosa oferta salarial de 13 millones de euros para tentar a Guardiola a ir a la Superliga turca. El movimiento habría supuesto que el emblemático técnico español se reuniera con Salah, tras el mediático traspaso del delantero egipcio al gigante turco.
Sin embargo, la posibilidad de que Guardiola se haga cargo del siete veces campeón de la Superliga turca ha quedado descartada de forma categórica. Se contactó con sus representantes para aclarar su futuro inmediato, y estos desmintieron rápidamente los sensacionales rumores que circulaban en la prensa turca.
Guardiola se encuentra actualmente alejado de los banquillos tras poner fin la pasada temporada a su etapa cargada de títulos en el Manchester City. Durante su tiempo en Inglaterra, transformó al Manchester City en una fuerza dominante.
- Getty Images Sport
El agente ofrece una actualización definitiva sobre el futuro del entrenador
Según AS, el agente de Guardiola ofreció una actualización clarísima sobre los planes inmediatos de su cliente. El representante afirmó: «Pep no entrenará a ningún club ni selección esta temporada».
Esta confirmación significa que los aficionados tendrán que esperar para ver si Guardiola llega a dirigir alguna vez a Salah, un jugador con el que libró frecuentes batallas durante épicas peleas por el título. Cuando ambas figuras dejaron el fútbol inglés la temporada pasada, el técnico español grabó un mensaje en vídeo en el que expresó su profunda admiración por el extremo.
«Era un dolor de cabeza. Salah, [Andrew] Robertson, todos estos jugadores merecen todo mi respeto», dijo el exentrenador del Manchester City. También reconoció las dificultades tácticas que planteaba el Liverpool y añadió: «Creo que, por la manera en que jugábamos, [Manchester] City, era perfecto para ellos. Espacio a la espalda y centros increíbles con [Trent] Alexander-Arnold, con Robertson».
La búsqueda de entrenador del Trabzonspor continúa en medio de un rendimiento irregular
La supuesta ofensiva de Trabzonspor por Guardiola subraya su creciente músculo económico tras la llegada de Salah. El club está desesperado por romper el férreo dominio de Galatasaray sobre el fútbol turco, mientras el gigante de Estambul persigue una histórica quinta corona liguera consecutiva.
A pesar del brillante inicio individual de Salah, con cuatro goles y una asistencia en sus tres primeros partidos nacionales, ha sido un periodo turbulento en Papara Park. Una humillante derrota por un global de 5-0 ante Ferencvaros en la fase previa de la Europa League desató el caos entre bastidores.
El exentrenador Fatih Tekke intentó inicialmente dimitir después de una paliza por 4-0 en la ida. Aunque la directiva rechazó su salida, una posterior derrota por 2-1 en el ámbito nacional ante el recién ascendido Amed fue la gota que colmó el vaso. Esa derrota, en la que Salah abrió el marcador, provocó la salida de Tekke y dejó vacante el banquillo.
- Anadolu Agency
Se avecinan partidos cruciales de la Superliga turca
El técnico interino Huseyin Cimsir seguirá al frente del equipo mientras continúa la búsqueda de un entrenador permanente. Después de guiar al equipo hacia una demolición récord por 5-0 del Genclirbirligi la semana pasada, Cimsir afronta otra prueba ante el Konyaspor el sábado. Una victoria allí podría impulsar al Trabzonspor, cuarto clasificado, hasta la segunda posición.
Más allá del partido de esta noche, un duelo enorme asoma en el horizonte. Salah y sus compañeros se preparan para un gran choque en casa contra el vigente campeón, el Galatasaray, el próximo sábado, un partido que pondrá seriamente a prueba sus credenciales para el título de la Super Lig.
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