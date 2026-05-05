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Doku-Keane-GuardiolaGetty/GOAL
Adhe Makayasa

Traducido por

Pep Guardiola, enfadado, responde con sarcasmo a la dura entrada de Michael Keane sobre Jeremy Doku en el empate del Manchester City ante el Everton

J. Doku
P. Guardiola
M. Keane
Manchester City
Everton
Premier League
Everton vs Manchester City

Pep Guardiola mostró sarcasmo tras el 3-3 del Manchester City con el Everton, al comentar una dura entrada de Michael Keane a Jeremy Doku que solo le costó al defensa una amarilla. La frustración del técnico catalán era evidente, pues el resultado deja a los suyos a cinco puntos del líder, el Arsenal.

  • Polémica en Hill Dickinson

    En un partido de gran intensidad, el City se adelantó con un gol de Doku, pero un despiste defensivo permitió al Everton escaparse 3-1. Antes del descanso, Keane derribó a Doku, que necesitó atención médica, y el árbitro solo le mostró amarilla pese a las protestas del City.


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  • «No es mi trabajo»

    Guardiola mostró su frustración tras el partido por la falta de tarjeta roja a Keane. Al ser consultado por Sky Sports sobre la entrada, respondió con sarcasmo: «Vale. Que lo digan tus comentaristas». En la rueda de prensa añadió: «¿Qué puedo decir? Tarjeta amarilla. 50 segundos, Doku fuera, esperando volver». Y sobre la posible expulsión, concluyó: «No es mi trabajo».



  • Preocupaciones sobre la protección de los jugadores

    El tono mordaz de Guardiola refleja su preocupación por proteger a sus jugadores clave, sobre todo con la final de la FA Cup contra el Chelsea tan cerca. La resistencia de Doku, que aguantó en el campo y marcó el 1-1 en el 97’, el tercer gol más tardío del City en su historia, fue clave. Aun así, el equipo ha dejado escapar 12 puntos cuando ganaba este año, tendencia inquietante en su lucha contra el Arsenal de Mikel Arteta.

  • Everton v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Una reñida lucha por el título

    El City encara cinco partidos en 18 días, empezando este sábado ante el Brentford. Guardiola debe priorizar la recuperación para que su plantilla supere este tramo y recorte distancias con el Arsenal, que puede asegurar el título ganando lo que le queda. Cada punto es clave, así que el City no puede permitirse más errores defensivos ni lesiones de jugadores creativos como Doku si quiere mantener la lucha por el título.

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