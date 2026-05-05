Pep Guardiola, enfadado, responde con sarcasmo a la dura entrada de Michael Keane sobre Jeremy Doku en el empate del Manchester City ante el Everton

El tono mordaz de Guardiola refleja su preocupación por proteger a sus jugadores clave, sobre todo con la final de la FA Cup contra el Chelsea tan cerca. La resistencia de Doku, que aguantó en el campo y marcó el 1-1 en el 97’, el tercer gol más tardío del City en su historia, fue clave. Aun así, el equipo ha dejado escapar 12 puntos cuando ganaba este año, tendencia inquietante en su lucha contra el Arsenal de Mikel Arteta.