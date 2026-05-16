Pep Guardiola eludió las preguntas sobre su futuro en el Manchester City tras ganar la FA Cup, pese a los rumores que apuntan a su posible salida del club

Guardiola se mostró evasivo al hablar de su futuro en el club tras la ajustada victoria 1-0 sobre el Chelsea en la final de la FA Cup. El triunfo le dio a Guardiola su vigésimo título en Inglaterra, pero el logro quedó ensombrecido por los rumores de que podría dejar Manchester.

Pese a la tensión de la final, en la rueda de prensa posterior bromeó, pero eludió confirmar si seguirá en el banquillo la próxima temporada.