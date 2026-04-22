Pep Guardiola desmiente las críticas «estúpidas» de Wayne Rooney sobre las celebraciones del Manchester City tras la victoria en la «final» contra el Arsenal

El técnico del City atribuyó la efusiva celebración a la gran presión que sentía la plantilla antes del partido. Aseguró que una derrota habría eliminado sus opciones de título, por lo que los tres puntos justificaban el jolgorio final. Incluso se vio a Erling Haaland cantando ante una cámara durante la vuelta de honor. Guardiola también destacó el apoyo de la afición, que desplegó una pancarta con el mensaje: «Pánico en las calles de Londres».

«Sabían que si no ganábamos sería el 'adiós'. Ganaron y seguimos ahí. ¿Cómo no iban a celebrarlo? Por mucho que respetes al rival y a su afición, celebra como quieras», añadió Guardiola.