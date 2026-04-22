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Pep Guardiola desmiente las críticas «estúpidas» de Wayne Rooney sobre las celebraciones del Manchester City tras la victoria en la «final» contra el Arsenal
Celebraciones «por todo lo alto»
Rooney consideró «un poco exagerada» la celebración de jugadores y aficionados del City tras ganar 2-1, y el excentrocampista del Liverpool Danny Murphy tachó de «excesivas» las imágenes de Gianluigi Donnarumma arrojándose al público. Guardiola restó importancia a esas críticas y subrayó que su equipo valoraba la trascendencia del triunfo en la lucha por la Premier. «Pueden decir lo que quieran, pero celebraron porque conocen el valor del rival», afirmó en rueda de prensa. Con este triunfo sobre el Arsenal, el City puede liderar la tabla si vence al Burnley el miércoles.
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Guardiola destaca la importancia del resultado
El técnico del City atribuyó la efusiva celebración a la gran presión que sentía la plantilla antes del partido. Aseguró que una derrota habría eliminado sus opciones de título, por lo que los tres puntos justificaban el jolgorio final. Incluso se vio a Erling Haaland cantando ante una cámara durante la vuelta de honor. Guardiola también destacó el apoyo de la afición, que desplegó una pancarta con el mensaje: «Pánico en las calles de Londres».
«Sabían que si no ganábamos sería el 'adiós'. Ganaron y seguimos ahí. ¿Cómo no iban a celebrarlo? Por mucho que respetes al rival y a su afición, celebra como quieras», añadió Guardiola.
Descartando la idea de celebrar antes de tiempo
Guardiola descartó que los equipos deban esperar a tener el trofeo asegurado para mostrar sus emociones. Para el entrenador del City, el fútbol se vive en el momento y se basa en reconocer el esfuerzo para vencer a rivales de primer nivel. «¿Esperar hasta el final de la temporada para celebrar? ¡Venga ya! Les dije: “En cada partido salgan a por nuestra afición y disfruten del momento”. ¿Por qué no vivirlo? ¿Solo se celebra si se gana? ¿Y si no se gana, hay que llorar siempre? ¡Venga ya! Todos sabían lo que era ese partido. Era una final, sobre todo para nosotros. Quizá no para ellos, pero para nosotros era una final y, claro, hay que celebrarlo».
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La atención se centra ahora en el desplazamiento a Turf Moor
El City debe centrar ahora toda su atención en el partido entre semana contra el Burnley. Guardiola espera que su equipo muestre la misma energía en Turf Moor, aunque lo hará sin el mediocampista clave Rodri, lesionado en la ingle tras el duelo con el Arsenal. La lucha por el título de la Premier League sigue igualada, y Guardiola advierte que ni el City ni el Arsenal pueden permitirse más tropiezos.