Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Pep Guardiola Manchester City refs GFXGOAL
Richard Martin

Pep Guardiola debe dejar de lado sus críticas ilógicas a los árbitros después de su último estallido - no hay ninguna conspiración de la Premier League contra un Manchester City que gasta libremente

Pep Guardiola tiene una larga historia de explosiones memorables en conferencias de prensa, pero el entrenador del Manchester City sigue siendo muy difícil de predecir. Después de una derrota o un empate decepcionante, el catalán a menudo desinfla la situación manteniendo la calma frente a los medios. Y, sin embargo, tiene la costumbre de desatar su furia después de una victoria rutinaria, que es precisamente lo que sucedió después de la victoria del City sobre el Wolves el sábado.

Mientras que el entrenador estaba en un estado de ánimo generalmente positivo después de que el City volviera a ganar tras sus desgarradoras derrotas ante el Manchester United y el Bodo/Glimt, su actitud cambió cuando se le preguntó sobre la decisión del árbitro Farai Hallam de no otorgar a su equipo un penalti por mano después de ser aconsejado por el VAR para revisar la jugada. 

Mientras el entrenador de los Wolves, Rob Edwards, lo elogió por mostrar "buen carácter y fortaleza para mantener su decisión en el campo", Guardiola insinuó que Hallam estaba tratando de hacerse un nombre y citó el incidente como el último ejemplo de decisiones en contra del City. 

"Me encantaría tener a los jugadores para luchar contra eso, a pesar de ellos [los árbitros] nueve años, seis Premier Leagues lo que hemos hecho", dijo Guardiola. Fue el último ejemplo del jefe del City intentando crear una mentalidad de asedio para motivar a sus jugadores en los últimos meses de la temporada, que algunos creen podría ser su última.

Pero su representación del City como los valientes desvalidos luchando contra un establecimiento que está en su contra no engaña a nadie...

  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Emulando el peor equipo de Mourinho

    Los comentarios de Guardiola en la conferencia de prensa y su comportamiento hacia Hallam al final del partido fueron el último ejemplo de la transformación del entrenador en el hombre que solía considerar su enemigo jurado, Jose Mourinho. 

    El entrenador portugués frecuentemente usaba a los árbitros como chivos expiatorios en sus épicas batallas contra el Barcelona de Guardiola, tanto con el Inter como con el Real Madrid, mientras que el catalán mantenía la superioridad moral.

    Pero ahora Guardiola se parece a Mourinho de más maneras de las que uno quisiera. Mostrar seis dedos a los seguidores del Liverpool para indicar cada título de la Premier League que había ganado con el City fue sacado directamente del manual de mezquindades de Mourinho, incluso si podría excusarse como algo, en última instancia, inofensivo. 

    Sin embargo, su focalización en los árbitros es más siniestra.

    • Anuncios
  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Un argumento ilógico

    Estaba señalando a un árbitro que debutaba en la Premier League, un oficial que se mantuvo firme contra el VAR. Dadas las propias cuestiones de Guardiola con el VAR y su furiosa - y justificada - respuesta al gol de Antoine Semenyo en Newcastle que fue anulado a principios de este mes tras una revisión de seis minutos, parecía contradictorio que se opusiera a un árbitro que no se sometiera a la máquina del VAR.

    Y su ataque general contra los oficiales de la Premier League, como mencionar al jefe de los árbitros Howard Webb por su nombre, tenía poco sentido. Si el establecimiento de la Premier League estuviera tan en contra del City, ¿entonces por qué los oficiales del VAR en Stockley Park habrían recomendado que Hallam revisara la jugada?

    No es la primera vez que ha ido tras oficiales individuales. El exárbitro Graham Scott le contó a The Telegraph cómo Guardiola se acercó a él durante un partido a finales de la temporada 2020-21, lo sostuvo firmemente, lo levantó del suelo y luego le dijo palabras en el sentido de: "Hemos ganado la liga, y no hay nada que puedas hacer al respecto."

  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Las manos en el fútbol siguen siendo subjetivas.

    En lugar de ser un ejemplo de sesgo anti-City, el incidente del sábado simplemente subrayó cómo las manos son a menudo subjetivas, y cómo es posible que los árbitros de alto nivel tengan opiniones diferentes sobre un mismo incidente. 

    Las manos de Yerson Mosquera estaban en una posición natural mientras corría para mantener el ritmo con Omar Marmoush y la pelota golpeó su codo antes de golpear su pecho. Además, estaba solamente a un par de metros de Marmoush, sin tiempo para pensar en la posición de sus brazos.

    Estuvo lejos del escenario claro y directo que sugirió Guardiola. Guardiola en realidad estaba más justificado al mencionar la decisión de no expulsar a Diogo Dalot en el derbi de Manchester la semana anterior. 

    Pero el día del propio derbi, el entrenador mantuvo la calma y, aunque dejó claro que no estaba de acuerdo con la decisión, optó por centrarse más en el pésimo rendimiento de su equipo en Old Trafford.

  • Marc Guehi Man CityManchester City

    £485 millones gastados en 13 meses

    Que Guardiola reaccionara tan fuertemente a la decisión de Hallam después de un partido que el City había ganado, anotando su segundo gol solo unos minutos después del incidente del penalti, fue aún más desconcertante. Pero lo más extraño fue que intentara pintar al City como víctimas de una conspiración en su contra diciendo que quiere recuperar a sus jugadores lesionados lo antes posible para contrarrestar el efecto de que los árbitros no les den las decisiones correctas.

    Es cierto que el City está tambaleándose por una crisis de lesiones y ha tenido un par de grandes decisiones en su contra últimamente. Pero también es cierto que han utilizado su poder financiero para contrarrestar la situación y fortalecer su plantilla firmando a Antoine Semenyo y Marc Guehi, dos jugadores de alto nivel que eran muy codiciados por sus rivales.

    Aunque ninguno de los fichajes fue un ejemplo de desmesura en las transferencias, el City logró vencer a rivales como el Liverpool para conseguir a Guehi debido a que le ofrecieron un salario de £300,000 por semana, mientras también supuestamente pagando una considerable tarifa a su agente.

    Mientras que la mayoría de los clubes han estado muy tranquilos en el mercado de enero, el City ha gastado £85m. Eso es casi el doble de la cantidad gastada por el West Ham, que tiene la segunda cantidad más alta gastada por un equipo en enero, y más del triple del gasto neto de los Irons.

    El City también estaba gastando mucho el año pasado, desembolsando £180m en cuatro nuevos reclutas. Y el verano pasado gastaron £220m. Es un total de £485m en 13 meses, un gasto neto de £425m.

  • Richard Masters(C)Getty Images

    El espectro de los cargos

    Entonces, por mucho que Guardiola quiera presentar las probabilidades como si estuvieran en contra del City, la verdad es que es lo contrario. 

    Hay otra razón para no tomar demasiado en serio las afirmaciones del entrenador ganador en serie: todavía se espera un resultado en la audiencia relacionada con los 115 cargos (ahora en 130) de la Premier League contra el City por presuntas violaciones de sus reglas financieras. 

    Ya se están cumpliendo tres años desde que se anunciaron los cargos en febrero de 2023 y más de 16 meses desde la audiencia. El City niega cualquier irregularidad, pero cuanto más tiempo se espera un veredicto, más frustrante es para los otros 19 clubes de la liga. 

  • Pep Guardiola Manchester City 2025Getty Images

    No hay conspiración

    Guardiola está en su derecho de intentar motivar a sus jugadores como desee y ha utilizado conferencias de prensa a su favor antes, como su arrebato de 'Happy Flowers' durante la temporada del triplete. Eso también siguió a una victoria del City pero envió un mensaje a sus jugadores de que no podían dormirse en los laureles y funcionó. 

    El anuncio inicial de los cargos, que llevó a una defensa firme del club por parte de Guardiola entonces y desde entonces, también ha ayudado a crear una mentalidad de nosotros contra ellos.

    Con el City reduciendo la distancia con el Arsenal a cuatro puntos en la carrera por el título, Guardiola bien podría pensar que este es el momento adecuado para crear otra mentalidad de asedio. Bien podría llevar al City a recuperar su título. 

    Sin embargo, no debería involucrar a árbitros individuales en su lucha. Y tampoco debería nadie creer en su afirmación de que el City está luchando contra el sistema.

Liga de Campeones
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
0