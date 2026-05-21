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Pep Guardiola contra Carlo Ancelotti: una exestrella del Bayern resalta la principal diferencia entre ambos técnicos y propone un destino sorpresivo para el entrenador que deja el Manchester City
Costa compara a Guardiola y Ancelotti tras su etapa en el Bayern
Costa comparó los estilos de Guardiola y Ancelotti tras jugar con ambos en el Bayern. Pasó dos temporadas con Guardiola antes de que Ancelotti lo reemplazara. Explicó que ambos lograron el éxito de formas muy distintas.
- AFP
La obsesión táctica frente a la gestión de personas
Costa cree que Guardiola se centraba en los detalles tácticos y la preparación constante, mientras que Ancelotti destacaba por su habilidad para gestionar a los jugadores y mantener relaciones sólidas en la plantilla.
«Guardiola vive por las tácticas y lo estudia todo al detalle, mientras que Ancelotti destaca por sus extraordinarias habilidades para gestionar personas», declaró Costa adiretta.
Un destino internacional sorpresa
Ante los rumores sobre el futuro de Guardiola en el City, Costa cree que entrenar a la selección italiana sería un «punto de inflexión» ideal para el técnico.
«Si la selección italiana lo fichara, sería un punto de inflexión maravilloso», afirmó Costa. «Para mí, Pep es el mejor entrenador de todos los tiempos, aunque dirigir una selección es diferente a dirigir un club porque no tienes mucho tiempo para transmitir tu identidad táctica».
- AFP
¿Y ahora qué?
Guardiola y Ancelotti tienen prioridades distintas este verano. El técnico español cerrará su etapa en el City contra el Aston Villa en la última jornada de la Premier, después de que el equipo quedara fuera de la lucha por el título tras perder con el Arsenal. Se espera que, tras ese partido, deje el cargo y que Enzo Maresca le reemplace.
Mientras tanto, Ancelotti buscará llevar a Brasil a un buen Mundial en 2026. Ya se dio a conocer la convocatoria de la Seleção, que se medirá a Marruecos, Haití y Escocia en el Grupo C en Norteamérica.