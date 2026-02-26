Pep Guardiola, candidato a un nuevo y sorprendente cargo en el Manchester City, mientras una leyenda del club insta a los propietarios a «retenerlo todo el tiempo que sea humanamente posible»

Aunque los informes afirman que Guardiola podría abandonar el City al final de la temporada, poniendo fin a una era dorada en el Etihad Stadium, el exentrenador Stuart Pearce cree que debe permanecer en el club el mayor tiempo posible, incluso pasando a ocupar eventualmente el cargo de director deportivo.

«Si nos fijamos en todos los clubes de fútbol del mundo y en la estabilidad de algunos de ellos, el Manchester City es uno de los más estables. Con este entrenador, los propietarios no buscan titulares. Pero va a ser muy difícil sustituirlo cuando se vaya», declaró a Betway.

«Si se busca un sustituto similar, tienen clubes satélites en todo el mundo, pero ¿tienen entrenadores en todo el mundo que puedan venir de sus otros clubes? Eso podría ser algo a tener en cuenta en el futuro. Un cambio total de estilo podría suponer un pequeño retroceso.

¿Se puede replicar lo que él ha conseguido? Ha sido absolutamente increíble. Obviamente, yo estaba en el City antes de que llegara la riqueza y la opulencia. Así que se puede ver el impacto que ha tenido. Yo intentaría retenerlo todo el tiempo que fuera humanamente posible.

«En los últimos años se ha hablado de que podría dejarlo. Personalmente, si yo fuera el City, lo mantendría allí; incluso se le podría mantener como director deportivo después».