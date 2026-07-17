Pep Guardiola busca «descubrir la vida» tras dejar el Manchester City y reconoce que no siente ganas de volver al fútbol

En una reciente entrevista con la plataforma OKX, Guardiola explicó que se alejó de la presión del fútbol para cuidar su bienestar emocional.

«Mentalmente no echo nada de menos. Empecé a entrenar a los 37 y toda mi vida ha sido fútbol. Ahora quiero descubrir otras cosas y ser feliz lejos del fútbol», explicó Guardiola.

«Me encanta mi trabajo, pero llega un momento en el que sientes que tienes que parar. Quizá algún día me despierte y diga: “Vale, quiero volver a entrenar”. Pero ese sentimiento tiene que surgir de dentro, y hoy por hoy, simplemente no lo siento».