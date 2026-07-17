Tuchel, exentrenador del Chelsea, el PSG y el Bayern, erró en su planteamiento ante Messi. En Atlanta, Gordon abrió el marcador, pero Inglaterra se replegó.

Tuchel optó por cambios defensivos en vez de arriesgar, y los Tres Leones se vieron neutralizados mientras Messi firmaba dos asistencias que alargaron a 60 años la sequía de títulos de Inglaterra.

En vez de arriesgar, Tuchel prefirió conservar la ventaja y recurrió a la defensa, lo que permitió a Messi abrir la cerradura más difícil. Las críticas apuntan al seleccionador inglés y algunos piden rescindir su contrato, vigente hasta la Eurocopa 2028.

Se menciona a Eddie Howe, campeón con el Newcastle, como posible sucesor, aunque Guardiola, tras diez años brillantes en el Etihad, también está disponible.