Pep Guardiola anima a las estrellas del Manchester City a disfrutar de la vida con «muchas caipirinhas y daiquiris» tras recortar distancias con el Arsenal

Dos goles de Nico O'Reilly dieron al Manchester City los tres puntos ante el Newcastle en el Etihad Stadium y le permitieron aprovechar al máximo el tropiezo del Arsenal entre semana contra el Wolverhampton. Ahora solo dos puntos separan a los dos equipos en lo alto de la tabla antes del derbi del norte de Londres del domingo en el Emirates.

O'Reilly destacó la importancia de la victoria tras el partido, declarando a TNT Sports: «Estoy encantado con la noche de hoy. La victoria era lo más importante para reducir la distancia y ejercer la mayor presión posible. Además, estoy muy contento con los dos goles. Ganar algo así es uno de mis sueños. Aún quedan muchos partidos por delante. Tenemos que ir partido a partido. Estoy disfrutando cada momento y absorbiéndolo todo. Siempre creemos que podemos ganar los partidos. Hemos tenido una semana de descanso, así que hemos podido prepararnos muy bien para este partido. Solo tenemos que seguir adelante».