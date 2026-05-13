Pep Guardiola admite que «nunca ha confiado» en el VAR, mientras el Manchester City intenta evitar que la lucha por el título se decida «al azar»

El entrenador del Manchester City, Guardiola, ha reiterado su escepticismo hacia el VAR tras ver cómo el Arsenal, rival por el título, se beneficiaba de una decisión clave contra el West Ham.

“Nunca he confiado en el VAR”, afirmó. “Hay que hacerlo mejor y depender de uno mismo, porque el VAR es como lanzar una moneda al aire”. Instó a su plantilla a centrarse en su propio rendimiento para no dejar su destino en manos de una revisión subjetiva en Stockley Park.