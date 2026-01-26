AFP
Pep Guardiola admite cambios en el Manchester City tras la incorporación de Antoine Semenyo
Guardiola confirma el deseo de Bobb de salir
En una charla franca con la prensa, Guardiola no evitó la especulación sobre uno de sus talentos más prometedores de la academia. Bobb, quien había deslumbrado en destellos durante temporadas anteriores, se ha visto relegado al margen del equipo esta campaña. Cuando se le preguntó directamente si el joven de 22 años buscaba salir del Etihad Stadium, Guardiola respondió de manera clara.
“No lo sé todavía. Sé que hay rumores, sé que está hablando, pero no lo sé en este momento”, comentó el técnico sobre el posible traspaso. Sin embargo, al ser presionado sobre si el jugador realmente desea marcharse, Guardiola fue aún más directo: “Creo que sí.”
Antes visto como una futura estrella en el flanco derecho, Bobb ha visto estancarse su progreso, y los comentarios de Guardiola sugieren que el club ahora parece resignado a dejarlo ir si llega una oferta adecuada.
- Getty Images Sport
El fichaje de Semenyo señala el final del camino
La escritura estaba en la pared para Bobb desde que el City aprobó el acuerdo de £65 millones para fichar a Semenyo a principios de este mes. El exdelantero del Bournemouth no llegó para pasar desapercibido; ha irrumpido de inmediato en la escena con la camiseta celeste.
Semenyo ya se ha ganado a los aficionados del Etihad con su “energía increíble” y, sobre todo, con goles, anotando contra Exeter City en la FA Cup, en la semifinal de la Carabao Cup ante el Newcastle y nuevamente en la victoria de la Premier League sobre Wolves. Su dinamismo y sus carreras directas ofrecen a Guardiola un perfil distinto de atacante, uno que el técnico está ansioso por utilizar de inmediato.
Con la llegada de Semenyo a un ataque que ya cuenta con Phil Foden, Jérémy Doku y Savinho, la competencia por los puestos en las bandas nunca ha sido tan intensa.
El graduado de la academia lucha por minutos en el primer equipo
Para Bobb, el deseo de marcharse surge de la necesidad. A sus 22 años, ya no es un “prospecto” satisfecho con sentarse en el banquillo y aprender; es un jugador internacional completo que necesita minutos de juego regulares para continuar su desarrollo. A pesar de haber firmado anteriormente una extensión de contrato a largo plazo, su participación en la temporada 2025-26 ha sido muy limitada. Ha disputado 15 partidos en todas las competiciones, empezando en nueve, y con frecuencia ha sido relegado a suplente sin entrar en importantes encuentros de la Premier League y la Champions League.
Con la Copa del Mundo de 2026 en el horizonte, Bobb busca asegurar minutos constantes y mantener su forma, algo que Guardiola claramente no puede garantizarle en Manchester.
- Getty Images Sport
El Manchester City no pondrá obstáculos a las estrellas descontentas
El City tiene una política bien conocida respecto a los jugadores descontentos: si quieren irse y llega la oferta adecuada, la puerta está abierta. Guardiola ha autorizado previamente la salida de jugadores clave como Cole Palmer, Gabriel Jesus y Oleksandr Zinchenko cuando expresaron su deseo de tener más minutos de juego.
“Necesitamos jugadores que quieran estar aquí y luchar por su lugar”, ha afirmado Guardiola en varias ocasiones. Al admitir que “cree” que Bobb desea marcharse, el técnico prácticamente da luz verde para que los clubes interesados hagan su movimiento. Se informa que las conversaciones ya están en marcha y, con la fecha límite acercándose, todo apunta a que Bobb será el próximo graduado de la academia de alto perfil en dejar la comodidad del Etihad en busca de un puesto titular en otro club.
Anuncios