CLASIFICADO: Las peores defensas del título de la Premier League de todos los tiempos mientras el Liverpool de Arne Slot se hunde más en la crisis

Arne Slot no solo enfrenta una ardua batalla para salvar la temporada del Liverpool, sino también su trabajo. Esa es una frase que ningún aficionado del Liverpool habría imaginado leer apenas seis meses después de ver al holandés entregar el segundo título de la Premier League del club, y sin embargo, no es una exageración. Los Reds han caído al 11º lugar en la tabla después de perder seis de sus primeros 12 partidos en la campaña 2025-26, lo que ya los deja a unos impresionantes 11 puntos detrás de los primeros líderes, el Arsenal.

Es fácil olvidar ahora que Liverpool terminó septiembre con tres puntos de ventaja en la cima, pero una derrota por 2-1 ante Crystal Palace marcó el comienzo de un declive sin precedentes. Los hombres de Slot solo han sumado tres puntos en sus últimos siete partidos, con una derrota en casa por 3-0 ante Nottingham Forest marcando su último revés, y parecen una sombra del equipo que dominó la división el año pasado.

A pesar de un gasto récord de £450 millones ($589 millones) en la ventana de transferencias de verano, el Liverpool ha retrocedido. Nuevas caras como Alexander Isak, Florian Wirtz y Milos Kerkez no han logrado causar impacto, y su presencia, junto con la salida del talismán de la academia Trent Alexander-Arnold, ha alterado el equilibrio de la alineación de Slot. La trágica muerte de Diogo Jota también ha afectado claramente a los otros jugadores que fueron tan instrumentales en el éxito del club en la temporada 2024-25.

El Liverpool puede tomar un poco de esperanza de Manchester United, que solo estaba un punto mejor en esta etapa pero que luego defendió su título en 1996-97. Sin embargo, el total final de 75 puntos de los Red Devils sigue siendo el más bajo de cualquier campeón de la Premier League. Un vistazo más detallado a los libros de historia sugiere que los Reds no podrán recuperar a Arsenal, o incluso regresar para montar algún tipo de desafío.

La realidad es que ahora les tomará un esfuerzo monumental para evitar unirse a la lista de las peores defensas del título de la Premier League. A continuación, GOAL ha clasificado a los seis equipos que más retrocedieron después de levantar el preciado trofeo...

  • KloppGetty

    6Liverpool 2020-21

    La afición de Liverpool experimentó una situación similar después de celebrar su primer triunfo en la Premier League. El equipo de Jurgen Klopp acumuló 99 puntos para ganar el título en 2019-20, terminando 18 puntos por delante del Manchester City. Sin embargo, solo lograron 69 la temporada siguiente después de un año plagado de lesiones que vio la mayoría de los partidos jugarse a puerta cerrada debido a la pandemia de Covid-19. Eso solo fue suficiente para el tercer lugar, con el City recuperando su corona con holgura por delante del Manchester United.

    Klopp tuvo que arreglárselas sin jugadores clave como Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Jordan Henderson, Thiago Alcantara y Mohamed Salah durante largos períodos, y el Liverpool se desmoronó por completo después del período festivo. Burnley puso fin a la racha invicta de 68 partidos en Anfield de los Reds el 21 de enero de 2021, lo que dio inicio a una miserable racha de seis derrotas consecutivas en casa.

    El Liverpool cayó al octavo lugar en marzo, y aunque ganó ocho de sus últimos 10 partidos para clasificarse para la Liga de Campeones, incluida una victoria memorable sobre el West Brom en la que el portero Alisson anotó un gol en el tiempo de descuento, no fue suficiente para ocultar las grietas de una campaña decepcionante. La miseria de los Reds se vio agravada por una impactante derrota 7-2 a manos del Aston Villa y una derrota 4-1 ante el Man City, esta última que llevó a la leyenda del United, Roy Keane, a calificar a los fracasos de Klopp como "malos campeones" en Sky Sports

  • Alan Shearer Blackburn Rovers 1995-96Getty Images

    5Blackburn Rovers 1995-96

    El ascenso del Blackburn Rovers de luchadores de la segunda división a campeones de Inglaterra es una de las historias más grandes de la Premier League de todos los tiempos, y su rápida caída es una de las más tristes. Ray Harford tenía un gran trabajo en sus manos para seguir el acto de Kenny Dalglish, quien renunció a su puesto de entrenador después de haber dirigido la gloriosa campaña del club en 1994-95, pero pocos podrían haber predicho que los Rovers comenzarían una nueva era de manera tan lamentable.

    Blackburn estaba en el 17º puesto después de solo seis juegos en la nueva temporada, con una derrota de 3-0 en Liverpool que efectivamente puso fin a su defensa del título. La consistencia continuaría siendo esquiva para Harford, cuyo punto más bajo llegó después de una derrota por 5-0 ante Coventry City en diciembre. Sin embargo, poco a poco logró cambiar las cosas cuando Blackburn solo sufrió cinco derrotas más en ruta a un séptimo puesto, pero el daño ya estaba hecho.

    Eso no fue suficiente para asegurar el fútbol europeo por otro año y la cabeza de Alan Shearer fue posteriormente atraída por Newcastle. Blackburn vendió a su máximo goleador a St James' Park por una tarifa récord británica, antes de caer al 13º en la tabla la temporada siguiente. Al final, Rovers no fueron más que un destello en la sartén.

  • Millwall v Leicester City - The Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    4Leicester City 2016-17

    El Leicester City eclipsó la historia de cuento de hadas del Blackburn al ganar el trofeo de la Premier League como desvalidos 5000-1 en 2015-16, lo que le otorgó al querido entrenador Claudio Ranieri un estatus legendario en el King Power Stadium. Pero la euforia no duró mucho; los Foxes sufrieron una gran resaca, en parte debido a la venta del centrocampista estrella N'Golo Kanté, y solo estaban a seis puntos de la zona de descenso en el puesto 15 al final de 2016.

    Cayeron al puesto 17 a mediados de febrero, y Ranieri fue despedido sin piedad. El exdelantero del Leicester Gary Lineker describió esa decisión como "imperdonable", pero el reemplazo temporal del italiano, Craig Shakespeare, inmediatamente impulsó al equipo. Ganó todos sus primeros cinco partidos y guió a los Foxes a una victoria de remontada sobre el Sevilla en los octavos de final de la Liga de Campeones.

    El Atlético de Madrid eliminó al Leicester en los cuartos de final, pero finalmente subieron al puesto 12 en la Premier League para evitar el descenso. Estadísticamente, sin embargo, fue con diferencia la peor defensa del título de la historia, y una derrota por 6-1 ante el Tottenham en el King Power en su penúltimo juego resumió un año turbulento que vio cómo los sueños de los seguidores se convertían en pesadillas.

  • Manchester United v Leeds United Premier League 1992/93Hulton Archive

    3Leeds United 1992-93

    Leeds no estaba técnicamente defendiendo el título de la Premier League en 1992-93, porque esa fue la temporada en que la antigua First Division fue renombrada, pero todavía comenzaron la campaña como campeones de Inglaterra, y por lo tanto no pueden escapar de la ignominia de un lugar en esta lista. Los Whites aprovecharon el colapso del Liverpool para liderar la tabla en 1991-92, liderados por el delantero estrella Lee Chapman y el fichaje de invierno Eric Cantona, este último también anotó un hat-trick en una victoria de 4-3 en el Charity Shield sobre los Reds en agosto.

    Pero el equipo de Howard Wilkinson solo ganó tres de sus primeros 10 juegos de la Premier League en la nueva temporada, y Cantona se fue al Manchester United en noviembre después de boicotear los entrenamientos y presentar una solicitud de transferencia. Su llegada a Old Trafford impulsó a los Red Devils a su primer título doméstico en 26 años, mientras que Leeds descendió a una crisis total sin su hombre estrella.

    Los Whites no ganaron un solo partido fuera de casa en toda la temporada y terminaron 17º en la tabla de 22 equipos, solo dos puntos por encima de los lugares de descenso. Perdieron 15 de sus 42 partidos y concedieron 62 goles, el quinto peor récord defensivo de la liga. Los aficionados invadieron el campo después de un dramático empate 3-3 contra el Coventry en el último día, pero más por el alivio de que el dolor finalmente había terminado.

    Fue una caída de gracia para la historia, y para empeorar las cosas, Leeds también fue eliminado de la segunda ronda de la Liga de Campeones en un enfrentamiento 'Battle of Britain' contra el Rangers. 

  • Jose Mourinho Eva CarneiroGetty

    2Chelsea 2015-16

    Jose Mourinho levantó el trofeo de la Premier League por tercera vez en 2014-15, cuando su equipo del Chelsea, inspirado por Diego Costa y Eden Hazard, terminó 13 puntos por delante del segundo lugar, el Man City, lo que algunos expertos vieron como el amanecer de una nueva dinastía. Pero la segunda etapa de Mourinho en Stamford Bridge terminó solo siete meses después, momento en el cual los Blues habían caído al 16º en la tabla.

    El fútbol inglés nunca había visto una caída tan asombrosa, y estaba en las cartas desde el primer día de la campaña 2015-16. Chelsea fue retenido a un empate 2-2 en casa por Swansea City en un juego vibrante que vio al portero Thibaut Courtois ser expulsado en el minuto 52. Fueron reducidos a nueve hombres brevemente al final cuando Hazard salió del campo lesionado, pero solo después de que la doctora del Chelsea, Eva Carneiro, se apresurara al campo para tratar al belga, un acto que Mourinho describió más tarde como "impulsivo y naïf".

    El papel de Carneiro se redujo después del juego y dejó el club en septiembre antes de presentar una demanda de despido constructivo contra los Blues. Fue un asunto feo que dañó la reputación de Mourinho, con el táctico portugués aparentemente perdiendo el vestuario inmediatamente después. Los aficionados también se volvieron contra él tras las derrotas en casa contra Crystal Palace, Southampton y Bournemouth, y una reversión 2-1 en Leicester resultó ser la gota que colmó el vaso.

    El ex jefe del Real Madrid acusó a sus jugadores de "traición" después del juego de Leicester, pero él mismo se lo provocó, y no fue sorpresa cuando el rendimiento mejoró instantáneamente bajo el mando interino de Guus Hiddink. El holandés llevó a los Blues a terminar en el décimo lugar, poniendo las bases para que Antonio Conte transformara al equipo de su 'temporada de Mourinho' en campeones nuevamente en 2016-17.

  • David Moyes Man UtdGetty

    1Manchester United 2013-14

    Sir Alex Ferguson cerró su legendaria carrera en el Manchester United entregando un 13er título de la Premier League, y seleccionó a su compatriota escocés David Moyes como su sucesor. Moyes, quien había hecho un buen trabajo durante los 11 años anteriores en el Everton, recibió un contrato de seis años en Old Trafford, lo que reflejaba cuánto valoraba la opinión de Ferguson.

    Pero rápidamente se hizo evidente que Moyes no estaba preparado para las presiones de la vida en uno de los clubes más grandes del fútbol mundial. Carecía del carisma y la fuerza de personalidad que le trajeron tanto éxito a Ferguson en el mercado de fichajes, como lo evidencian sus negociaciones fallidas por Gareth Bale, Cesc Fabregas y Sami Khedira. El United solo hizo una contratación importante en la ventana de verano de 2013: el confiable exteniente de Everton de Moyes, Marouane Fellaini, lo cual se cerró solo en el último día de plazo y llevó a sugerencias de que el club no tenía un plan de reclutamiento adecuado.

    También parecía que Moyes no tenía un plan claro en el campo. West Brom, Everton y Newcastle salieron victoriosos en Old Trafford en la primera mitad de la temporada, mientras que los Red Devils fueron pulverizados 4-1 en el Etihad en el derbi de Manchester. 

    Las derrotas en casa contra Tottenham, Liverpool y City siguieron después del cambio de año, y la escritura estaba en la pared para cuando Moyes regresó a Everton el 20 de abril. Fue despedido después de una desastrosa derrota 2-0 en Goodison Park, lo que dejó al United en séptimo lugar en la Premier League y garantizó que tendrían su peor total de puntos. Ferguson, en contraste, nunca había terminado más abajo del tercer lugar.

    Rio Ferdinand admitiría más tarde en su autobiografía que Moyes creó una "vibra negativa" en el vestuario al "configurarnos para no perder". Unos 12 años después, el United todavía está esperando volver a saborear la gloria de la Premier League. Quizás eso no habría sido el caso si hubieran elegido a otro ganador en serie para ocupar el lugar de Ferguson.