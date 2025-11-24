CLASIFICADO: Las peores defensas del título de la Premier League de todos los tiempos mientras el Liverpool de Arne Slot se hunde más en la crisis

Es fácil olvidar ahora que Liverpool terminó septiembre con tres puntos de ventaja en la cima, pero una derrota por 2-1 ante Crystal Palace marcó el comienzo de un declive sin precedentes. Los hombres de Slot solo han sumado tres puntos en sus últimos siete partidos, con una derrota en casa por 3-0 ante Nottingham Forest marcando su último revés, y parecen una sombra del equipo que dominó la división el año pasado.

A pesar de un gasto récord de £450 millones ($589 millones) en la ventana de transferencias de verano, el Liverpool ha retrocedido. Nuevas caras como Alexander Isak, Florian Wirtz y Milos Kerkez no han logrado causar impacto, y su presencia, junto con la salida del talismán de la academia Trent Alexander-Arnold, ha alterado el equilibrio de la alineación de Slot. La trágica muerte de Diogo Jota también ha afectado claramente a los otros jugadores que fueron tan instrumentales en el éxito del club en la temporada 2024-25.

El Liverpool puede tomar un poco de esperanza de Manchester United, que solo estaba un punto mejor en esta etapa pero que luego defendió su título en 1996-97. Sin embargo, el total final de 75 puntos de los Red Devils sigue siendo el más bajo de cualquier campeón de la Premier League. Un vistazo más detallado a los libros de historia sugiere que los Reds no podrán recuperar a Arsenal, o incluso regresar para montar algún tipo de desafío.

La realidad es que ahora les tomará un esfuerzo monumental para evitar unirse a la lista de las peores defensas del título de la Premier League. A continuación, GOAL ha clasificado a los seis equipos que más retrocedieron después de levantar el preciado trofeo...

