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«¡Pensó que le estaban atacando!»: Jude Bellingham es defendido por su reacción a los comentarios de Thomas Tuchel tras la victoria de Inglaterra, mientras Joe Hart opina
Hart critica las tácticas «desleales» en las entrevistas
Hart criticó las preguntas a Bellingham tras la victoria de Inglaterra 2-1 en prórroga ante Noruega. El pase a semifinales contra Argentina se vio ensombrecido por la reacción del jugador, molesto por los comentarios de Tuchel sobre el rendimiento del equipo en Miami.
En declaraciones a BBC One, Hart criticó la gestión de la entrevista posterior al partido: «Lo que le preguntaron a Jude fue descarado, solo se centró en lo negativo de lo que dijo Thomas. Es lógico que reaccionara así; se sintió atacado tras hacer algo especial, y luego todos hablan de ello».
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Bellingham se mantiene firme
La tensión empezó cuando Tuchel admitió que «no estaba contento con el rendimiento», pese al resultado, lo que provocó una respuesta contundente de su jugador estrella. Al conocer la crítica del alemán, un agotado Bellingham declaró a ITV: «Sí, bueno, da igual», antes de defender el esfuerzo de sus compañeros en un partido exigente bajo el calor de Florida.
La estrella del Real Madrid, autor de los dos goles y clave en el avance de los Tres Leones, restó importancia a las críticas: «Da igual. Ha sido un partido duro, así que mi agradecimiento es para los jugadores que lo han dado todo».
Bellingham sugirió que Tuchel quizá no entendía el desgaste físico del partido y añadió: «Quizá no sabe lo que es jugar en estas condiciones contra Erling Haaland, Martin Odegaard, Antonio Nusa o Alexander Sorloth. No es un equipo fácil de batir». A pesar de las críticas, aseguró que la moral del grupo sigue alta y que el equipo está dispuesto a ganar «a la fuerza» cuando sea necesario.
Tuchel resta importancia a los rumores sobre desavenencias
A pesar del intercambio público, Tuchel actuó rápido para evitar que la situación afecte la candidatura de Inglaterra al Mundial. El entrenador aclaró que sus críticas surgieron de altas exigencias, no de falta de respeto hacia sus jugadores, e insistió en que los medios habían «exagerado» y que su relación con la plantilla sigue siendo sólida.
«No estoy del todo satisfecho ni al 100 % con la forma en que jugamos, y mantengo mi opinión», declaró Tuchel a los periodistas. «Creo que podemos jugar más rápido y con más precisión. Cometimos demasiados errores no forzados y fallos técnicos que nos costaron confianza. Hay muchas cosas que podemos mejorar, pero no hay ninguna desconexión entre mí y mi equipo. Estoy plenamente convencido y enamorado de mis jugadores, de mi equipo y de su forma de jugar».
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La atención se centra ahora en la semifinal de Argentina
Hart cree que, una vez apagadas las cámaras, la tensión entre el jugador y el entrenador desaparece. «Cuando vuelves a estar a puerta cerrada y Jude Bellingham se da cuenta de lo que Tuchel dijo en su conjunto, se lo toman a broma. Estoy seguro de que Tuchel esperaría esa reacción. No le estoy diciendo a nadie cómo hacer su trabajo; todos tienen derecho a preguntar. Como jugador, si estuviera emocionado tras llegar a una semifinal —algo que, por cierto, yo no he logrado—, reaccionaría igual», añadió Hart.
Ahora Inglaterra se juega una histórica semifinal ante Argentina buscando su primera final desde 1966. Con Bellingham peleando por la Bota de Oro y los titulares recuperados, Tuchel espera recuperar la “precisión letal” que echó de menos en el último partido.
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