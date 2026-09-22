Hablando en Football Uncensored, de Piers Morgan, Townsend admitió que las alarmantes imágenes son difíciles de volver a ver. Reveló que incluso a su propia familia le costó creer que el clip viral fuera auténtico.

«Cada vez que lo veo, me estremezco, no me lo creo», admitió Townsend. «Cuando se lo envié a mis hijos, mis hijos pensaron que era IA. Tuve que explicarles durante los 10 minutos siguientes que era real.

»Es horrible volver a verlo y ver lo que podría haber pasado; por suerte, tuve fortuna. Sí conseguí caerme al suelo en el momento adecuado, así que no se rompió nada cuando el rodillo pasó por encima de mí y hoy estoy aquí para reírme de ello y contar la historia.

»Pensaba que estaba acabado. Me subió por el tobillo, que me han operado. Me subió por la rodilla izquierda, que me han operado. Pensé: o se me va a romper el tobillo izquierdo o se me va a romper la rodilla izquierda. Pensé que estaba acabado. Tuve muchísima suerte de poder salir cojeando y recuperarme en cuestión de unos minutos».