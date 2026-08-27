El internacional escocés confesó que el aspecto físico de Tielemans era muy engañoso. "Cuando fichó, pensé: buen jugador, [pero] lento y fuera de forma, parecía un poco gordo", admitió McGinn. "Luego se quitó la camiseta y pensé: wow, quizá no".

McGinn destacó la dedicación incansable del centrocampista fuera del campo, y señaló su dieta impecable y su presencia constante en el gimnasio. "Intenté que se tomara una lata de Coca-Cola después del partido o que se comiera una galleta en el avión o algo así, pero está tan centrado que simplemente lo hace todo bien, al pie de la letra", añadió.

A pesar de no tener una velocidad explosiva, Tielemans demostró ser un activo de enorme valor en Villa Park. McGinn elogió su liderazgo vocal al afirmar: "Ese mito, creo que siempre lo va a tener por la forma de su cuerpo, pero es erróneo. No te va a dejar atrás con velocidad, pero ese no es su juego.

"Está en plena forma y fue realmente fiable para nosotros. No le da miedo elevar el nivel de exigencia de la gente; si no estás a la altura de sus estándares en los entrenamientos o de su nivel, te lo hará saber".



