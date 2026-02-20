Getty/GOAL
«Pensábamos que teníamos al próximo Zidane»: la estrella de la selección estadounidense Gio Reyna reveló lo único que debe hacer para tener alguna posibilidad de desarrollar todo su enorme potencial de cara al Mundial de 2026
Las lesiones frenaron a Reyna en el Borussia Dortmund.
Reyna tomó la valiente decisión de marcharse a Europa cuando era adolescente y debutó como profesional en el Borussia Dortmund con solo 17 años, batiendo el récord de los grandes de la Bundesliga que hasta entonces ostentaba su compatriota Christian Pulisic.
Había grandes esperanzas puestas en este hombre nacido en Inglaterra durante la etapa de su padre en la Premier League, en el Sunderland. Sin embargo, el cuerpo de Reyna se ha ido deteriorando con el paso de los años.
Acabó jugando solo 146 partidos con el Dortmund en seis años, incluyendo una olvidable cesión al Nottingham Forest, y asumió un nuevo reto en el verano de 2025 al fichar por el Borussia Mönchengladbach.
La selección estadounidense calificó a Reyna como el «próximo Zidane».
Cuando se le preguntó si Reyna, que solo tiene 23 años, estará a la altura de las expectativas iniciales, Ramos, hablando a través de casinos online en Canadá, dijo a GOAL: «Es una pregunta muy difícil. Cuando era director técnico de las selecciones juveniles, vimos llegar a Gio con 15 años y observamos algunas cosas que nos hicieron pensar que teníamos ante nosotros al próximo Zidane.
Tenía esa fluidez, la forma en que giraba y veía desarrollarse las jugadas; procesaba la información muy rápido. Pensamos: "Vaya, tenemos algo especial". Luego hacía jugadas y pensabas: "Así es como va a ser". Por desgracia, con Gio, llevamos diciendo "así es como va a ser" y seguimos esperando a ver cómo va a ser. Simplemente no lo estamos consiguiendo».
Sobre lo que Reyna tiene que hacer a partir de ahora, Ramos añadió: «El hecho es que Gio necesita entrar en un equipo en el que vaya a jugar 60, 80, 100 partidos completos de 90 minutos, y eso no lo hemos visto en absoluto. En los últimos cuatro o cinco años, ha tenido poco tiempo de juego. Tengo que decir que, en este momento, depende de todos nosotros ver si Gio puede entrar en un equipo en el que realmente pueda jugar, porque no lo hemos visto.
«Es difícil opinar sobre cuál será nuestro próximo paso, porque nos acercamos a esos años en los que los jugadores jóvenes, de 23 o 24 años, marcan una gran diferencia en su equipo y lo llevan a lo más alto, si juegan en esa posición. Él simplemente no lo está haciendo».
¿Conseguirá Reyna otro gran traspaso en el futuro?
No hay duda de que Reyna tiene la capacidad de brillar en los escenarios nacionales e internacionales más destacados, con 34 partidos internacionales con su selección. Sin embargo, evitar las lesiones y rendir de forma constante ha sido un problema.
Si se logran resolver esos problemas, aún puede alcanzar la cima del fútbol. Otro exjugador de la selección estadounidense, el exguardameta Brad Friedel, lo reconoce. Anteriormente, cuando se le preguntó a GOAL qué futuro le esperaba a Reyna, respondió: «Por supuesto que podría (fichar por otro club de primera). Fíjate en su edad. Por alguna razón, su cuerpo se ha deteriorado de la forma en que lo ha hecho. Necesita averiguar por qué y luego recuperarse.
Podría jugar en la mayoría de los clubes. A veces, cuando los jugadores se lesionan, se ve enseguida que los clubes se dan cuenta y se aseguran de que se quede fuera. Gio siempre está vinculado a los grandes clubes o alguien está interesado en él. Saben que puede jugar, ese no es el problema. Eso es bueno. Todo el mundo sabe que tiene talento. Ahora tiene que averiguar cómo mantenerse en forma».
En busca de la Copa del Mundo: Reyna espera formar parte de la selección estadounidense
Reyna ha disputado 16 partidos con el Mönchengladbach esta temporada, pero aún espera marcar su primer gol con el club, y el temor al descenso aún no se ha disipado por completo. Necesita mejorar su juego en las próximas semanas para ganarse un puesto en los planes de Mauricio Pochettino para el Mundial y allanar el camino para que se complete otro fichaje estrella en algún momento de las próximas ventanas de traspasos.
