«Pensábamos que teníamos al próximo Zidane»: la estrella de la selección estadounidense Gio Reyna reveló lo único que debe hacer para tener alguna posibilidad de desarrollar todo su enorme potencial de cara al Mundial de 2026

Cuando se le preguntó si Reyna, que solo tiene 23 años, estará a la altura de las expectativas iniciales, Ramos dijo a GOAL: «Es una pregunta muy difícil. Cuando era director técnico de las selecciones juveniles, vimos llegar a Gio con 15 años y observamos algunas cosas que nos hicieron pensar que teníamos ante nosotros al próximo Zidane.

Tenía esa fluidez, la forma en que giraba y veía desarrollarse las jugadas; procesaba la información muy rápido. Pensamos: "Vaya, tenemos algo especial". Luego hacía jugadas y pensabas: "Así es como va a ser". Por desgracia, con Gio, llevamos diciendo "así es como va a ser" y seguimos esperando a ver cómo va a ser. Simplemente no lo estamos consiguiendo».

Sobre lo que Reyna tiene que hacer a partir de ahora, Ramos añadió: «El hecho es que Gio necesita entrar en un equipo en el que vaya a jugar 60, 80, 100 partidos completos de 90 minutos, y eso no lo hemos visto en absoluto. En los últimos cuatro o cinco años, ha tenido poco tiempo de juego. Tengo que decir que, en este momento, depende de todos nosotros ver si Gio puede entrar en un equipo en el que realmente pueda jugar, porque no lo hemos visto.

«Es difícil opinar sobre cuál será nuestro próximo paso, porque nos acercamos a esos años en los que los jugadores jóvenes, de 23 o 24 años, marcan una gran diferencia en su equipo y lo llevan a lo más alto, si juegan en esa posición. Él simplemente no lo está haciendo».