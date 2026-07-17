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«Pensaba que esta era nuestra oportunidad»: Anthony Gordon, «destrozado» por el fracaso de Inglaterra en el Mundial, envía un sincero mensaje a la afición
Gordon sufre una decepción en semifinales
Inglaterra soñaba con la final del Mundial, pero Argentina se lo impidió al ganar 2-1 en Atlanta. El extremo del Barcelona Gordon abrió el marcador en el 55’, pero su sustitución en la segunda parte facilitó la remontada argentina con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.
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Winger comparte un emotivo mensaje
A través de su cuenta de Instagram, el exdelantero del Newcastle United expresó su decepción a los seguidores de los Tres Leones tras la eliminación. Gordon escribió: «Estoy devastado. Creía que era nuestra oportunidad de ganar tras años de espera, pero no pudo ser y me dolerá un tiempo.
Nunca había deseado tanto ganar, no solo por el trofeo, sino por todo lo que hemos construido como equipo y por lo que habría significado para Inglaterra. He disfrutado cada minuto representando a este país en un Mundial y creando recuerdos que perdurarán durante mucho tiempo».
El extremo del Barça agradece a los fans de los Tres Leones.
El jugador de 25 años brilló en Norteamérica con un gol y tres asistencias en seis partidos.
Gordon agradeció el apoyo de los aficionados, tanto los que viajaron a Estados Unidos como los que siguieron el torneo desde casa. «Gracias a todos los que nos habéis apoyado aquí y en casa; ha sido estupendo ver la unión y las celebraciones. Ya llegará nuestro momento», añadió en su emotivo mensaje.
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El partido de consolación se juega antes de las vacaciones.
Antes de volver a España, Gordon cumple su último compromiso con Inglaterra, que juega por el tercer puesto contra Francia. Será una dura prueba para la plantilla de Tuchel, aún afectada por la derrota en Atlanta.
Tras el Mundial, el extremo tendrá vacaciones antes de viajar a Cataluña para incorporarse al Barcelona y empezar la pretemporada.
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