«Pensaba que esta era nuestra oportunidad»: Anthony Gordon, «destrozado» por el fracaso de Inglaterra en el Mundial, envía un sincero mensaje a la afición

A través de su cuenta de Instagram, el exdelantero del Newcastle United expresó su decepción a los seguidores de los Tres Leones tras la eliminación. Gordon escribió: «Estoy devastado. Creía que era nuestra oportunidad de ganar tras años de espera, pero no pudo ser y me dolerá un tiempo.

Nunca había deseado tanto ganar, no solo por el trofeo, sino por todo lo que hemos construido como equipo y por lo que habría significado para Inglaterra. He disfrutado cada minuto representando a este país en un Mundial y creando recuerdos que perdurarán durante mucho tiempo».