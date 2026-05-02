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Hansi FlickGetty Images
Christian Guinin

Traducido por

«Pensaba que era un asistente»: el fracaso del fichaje del FC Bayern, con una curiosa anécdota sobre el exentrenador Hansi Flick

Bundesliga
Bayern Múnich
H. Flick
B. Sarr

Bouna Sarr habló de su paso por el Bayern Múnich y contó una divertida anécdota sobre su exentrenador, Hansi Flick.

En una entrevista con el periódico francés L'Equipe, el lateral derecho reveló que él y Flick se conocieron varios meses antes de su fichaje por el campeón alemán.

  • Sin embargo, en un amistoso entre el Olympique de Marsella, donde jugaba Sarr, y el Bayern, al principio no lo reconoció. «En el descanso me tendió la mano y me dijo: "¡Gran jugador!". Como creí que era un asistente, me mostré reservado. Luego vi que era el entrenador del Bayern, ¡el que había ganado la Liga de Campeones!», recuerda el jugador de 34 años.

    El primer día en la Säbener Straße todo fue distinto: «Antes de mi primer entrenamiento, Hansi Flick me abrazó y dijo: “Te he fichado para que juegues. Estoy contento de que estés aquí. No te presiones”».

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  • FC Bayern München - Training SessionGetty Images Sport

    Sarr nunca se sintió a gusto en el FC Bayern

    El Bayern pagó ocho millones de euros por Sarr en otoño de 2020, pero el francés nunca convenció en Múnich. Debido a lesiones, solo jugó 33 partidos (un gol y cuatro asistencias) hasta 2024.

    Después pasó casi año y medio sin equipo hasta que, a principios de 2024, fichó por su club formador, el Metz, donde permanece bajo contrato hasta verano.

    Su futuro es incierto: Metz, 18.º de la Ligue 1, está al borde del descenso. A tres jornadas del final, le separan nueve puntos del puesto 16, que da derecho a promoción.

    Desde su regreso ha jugado nueve partidos con el Metz, todos perdidos o empatados (tres empates y seis derrotas).

  • Bouna Sarr: datos de rendimiento y estadísticas

    Club

    Partidos

    Goles

    Asistencias

    Olympique de Marsella

    181

    8

    12

    FC Metz

    119

    8

    9

    FC Bayern

    33

    1

    4

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