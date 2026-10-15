El Real Madrid sumó los tres puntos en el Stadio Olimpico el miércoles por la noche, pero su actuación ante la Roma dejó más preguntas que respuestas. El conjunto español perdía 3-1 a falta de solo ocho minutos para el final del tiempo reglamentario.

Una reacción tardía salvó al equipo de Mourinho de una derrota bochornosa. El fichaje de verano Carlos Espi inició la remontada, y los goles de Kylian Mbappe, Endrick y Antonio Rudiger terminaron por sellar el triunfo por 4-3. El resultado mantiene el pleno de victorias del Madrid en su campaña europea, pero lo caótico del triunfo dejó al descubierto importantes fragilidades defensivas.

La falta de control durante todo el partido ha puesto en duda la influencia táctica de Mourinho. Pese a la reputación del técnico portugués por construir equipos sólidos y bien organizados, su plantilla actual parece descoordinada.



