Carrick está cada vez más cuestionado como entrenador del United tras una semana de resultados desastrosa. El Manchester United sufrió una histórica derrota por 3-2 en casa ante el Brighton el miércoles por la noche, pese a haberse adelantado pronto 2-0.

Este sorprendente desplome marcó la primera vez en más de 50 años que el United pierde en Old Trafford después de tener una ventaja de dos goles. Además, agravó la amarga decepción de la derrota por 1-0 ante un Manchester City con 10 jugadores apenas unos días antes.

Carrick guio con éxito al club de vuelta a la Champions League, lo que le valió el puesto de entrenador permanente durante el verano. Sin embargo, el exdelantero del United Saha cree que el puesto del técnico corre ahora un serio peligro.