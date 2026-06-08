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USMNT GFX GOAL
Thomas Hindle

Traducido por

«Peligrosa a ratos»: la selección estadounidense mostró garra ante Alemania, pero ¿bastará para un Mundial histórico?

USA
World Cup
M. Pochettino
FEATURES
Analysis
Alemania

Estados Unidos reaccionó bien tras encajar el 1-0 ante Alemania, pero acabó conformándose con poco más que una derrota, a pesar de haberlo dado todo, ante un rival superior —un resultado inquietantemente familiar—.

En el minuto 48 del Estados Unidos-Alemania, el central del Bayern, Jonathan, casi dejó rematar a Christian Pulisic. El estadounidense entró por la derecha. Pulisic amagó hacia el centro, intentó abrirse hacia afuera y Tah, con total calma, bloqueó el disparo. Lo que exigió el máximo esfuerzo al estadounidense le resultó ridículamente fácil al alemán.

Esa es la diferencia de nivel.

Fue un resumen del partido: Estados Unidos se esforzó al máximo, mientras Alemania, sin forzar, marcó un gol a balón parado y otro tras una jugada elaborada. Nunca necesitó acelerar.

La selección estadounidense, por su parte, jugó con frenesí pero sin aliento. A ratos mostró buen fútbol. ¿El resultado? Victoria alemana 2-1, cómoda y sin sobresaltos.

Los estadounidenses hablan de “lucha” y de “estar cerca”, pero Alemania nunca sufrió de verdad. El mejor esfuerzo de EE. UU. fue un simple paseo para una de las favoritas del Mundial. Y, a partir de aquí, su rumbo es incierto, lo que cuestiona el millonario fichaje de la federación.

  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    Un rendimiento mejorado

    El sábado hubo una clara mejora: durante 30 minutos, la selección estadounidense mostró su mejor versión bajo Pochettino. Con el equipo casi completo, el conjunto no fue arrollado. Es una pequeña victoria, pero victoria al fin y al cabo. De hecho, es positivo pasar de «completamente superados» a «derrotados».

    Aun así, la diferencia de calidad era evidente. Alemania abrió el marcador a los dos minutos con un cabezazo de Kai Havertz, libre de marca en el área pequeña tras un tiro libre. Desde entonces dominó a su antojo. Florian Wirtz y Jamal Musiala aportaron ideas en ataque. Havertz mostró buenos movimientos y Kimmich repartió pases precisos. A los seis minutos anotaron de nuevo, pero el tanto se anuló tras confirmar el VAR que el balón había salido por la línea de banda antes del centro de Sané.

    Luego llegó la remontada de Estados Unidos. No dominaron, pero sí presionaron. Aumentó la intensidad de su presión. Malik Tillman recuperó balones con insistencia. Pulisic se movió, mordió y regateó; pareció hambriento. Sergino Dest corrió por la derecha y entró al área. Balogun persiguió causas perdidas.

    • Anuncios
  • Germany USAGetty

    Alemania se lleva una cómoda victoria

    Alemania no mostró preocupación. Estados Unidos apenas tocó el balón tres veces en su área en 25 minutos. Su primer disparo fue gol: Antonee Robinson, con nueve tantos en su carrera, voleó desde fuera del área. Celebró con una voltereta, como si lo hubiera hecho muchas veces.

    Aun así, Estados Unidos parecía conceder demasiado a Alemania, exponiéndose en su intento de presionar.

    Y así fue.

    A la hora de juego, Musiala encontró mucho espacio, centró a Havertz, igualmente libre, y Sané aprovechó otro hueco para marcar. Ambos técnicos rotaron, pero los suplentes aportaron poco. Estados Unidos tuvo más balón, aunque sin profundidad. Tres de sus cuatro remates llegaron en la segunda parte, pero no crearon ni una “gran ocasión”.

    Los últimos 45 minutos dejaron más nervios que fútbol: Tim Weah entró fuerte sobre David Raum, Nico Schlotterbeck respondió con un empujón y ambos vieron la amarilla.

    Analizar estos choques es arriesgado: en frío no significan mucho. Para la USMNT, la escena resultó ridícula. Estados Unidos perdía 2-0 en el 92’, así que la entrada de Weah con los dos pies, ganara o no el balón, no tenía sentido. Vacíar el banquillo pareció valiente, pero no logró nada tangible.

    Tras el partido, Pochettino criticó el arbitraje pero elogió la reacción de su equipo.

    «Alemania fue un poco agresiva desde el principio, y creo que el árbitro no gestionó bien la situación. Y eso fue como crear la sensación de que a veces nosotros también tenemos que ser agresivos. Es bueno que se dé esta situación. A ellos les importa, a nosotros nos importa. Somos competitivos. Ellos son competitivos», dijo.

    Aun así, la exigencia y el trabajo intenso han marcado el ADN de Estados Unidos. Un equipo que apenas ha ganado un partido eliminatorio necesita más que actitud; necesita un plan claro. Y, por ahora, no se ve cómo llegará ese golpe histórico. Eso pone en duda la gestión de Pochettino.

    El argentino, que dirigió al Tottenham, al PSG y al Chelsea, cobró más de 5 millones de dólares por sus primeros siete meses al frente del equipo, según documentos fiscales, mientras su predecesor, Gregg Berhalter, ganaba unos 1,6 millones al año. Solo Carlo Ancelotti, al frente de Brasil, percibe más a nivel internacional.

    Ha habido algunos destellos positivos, pero Estados Unidos y sus aficionados deben dejar de aceptar el esfuerzo como sinónimo de éxito.

  • Gregg Berhalter USMNT 2023-24Geoff Burke

    Repitiendo las mismas derrotas gloriosas

    Fue como volver al pasado con encanto. Era la materialización del espíritu que la vieja generación siempre defendió: unos luchadores superados sobre el papel, inferiores y subestimados, pero con el coraje suficiente para abrirse paso a zarpazos hasta la victoria —o, al menos, hasta una derrota triunfal—. Así, nos dicen, se hacen las cosas al estilo estadounidense.

    Y eso está bien, en general: este es un país sin gran tradición futbolística, así que solo puede aferrarse a lo que conoce.

    Sin embargo, ese argumento es simplista: en algún momento la lucha debe dar resultados. Por ahora, el equipo de Pochettino no tiene mucho que mostrar.

    Lo más alentador tras la derrota del sábado fue la reacción: en otros partidos, encajar un 1-0 derivó en goleadas. Antonee Robinson destacó la respuesta del equipo tras el gol tempranero.

    «Decepcionado por la derrota, pero hay muchos aspectos positivos que destacar», dijo Robinson. «Podríamos habernos desmoronado tras el gol tempranero, pero nos recuperamos y, a ratos, jugamos bien y fuimos competitivos».

    Tyler Adams lo secundó.

    «No te imaginas el partido encajando un gol en el primer minuto. Cuando ocurre, hay que unirse», añadió Adams.

    El entrenador rival, Julian Nagelsmann, admitió que no fue el partido más fácil para su equipo. «Cruzo los dedos», declaró a los medios estadounidenses.

    Aunque quizá no lo pretendía, sonó ligeramente condescendiente.

    «Tenéis un buen entrenador, una persona muy agradable; espero que sea un buen torneo para vosotros... Nos costó su intensidad; es un equipo muy rápido en varias posiciones».

  • USMNT-Germany fightGetty

    Lo prometido

    En septiembre de 2024, Pochettino se movió con destreza en su rueda de prensa de presentación, como un político consumado.

    «Tenemos que creer en grandes cosas», afirmó en su presentación. «No solo podemos ganar un partido, sino el Mundial».

    Su primera rueda de prensa con la selección estadounidense reflejó fe, ambición y su gran personalidad. Insistió en que Estados Unidos debía soñar a lo grande y tomar como ejemplo la mentalidad ganadora de otros deportes locales.

    Para él, eso se traduce en un equipo ofensivo, agresivo, atractivo y valiente. Rechazó la idea de que el tiempo sea escaso antes del Mundial 2026 y afirmó que los jugadores cuentan con el talento y la inteligencia necesarios para adaptarse rápido. Tras una Copa América dura y un septiembre discreto, el equipo necesitaba confianza, y el técnico, relajado y seguro, se propuso dársela.

    «No veo debilidades [en la plantilla]», afirmó. «Siempre somos positivos. Tenemos jugadores con mucho talento».

    Sin embargo, desde entonces los estadounidenses siguen esperando que esas promesas se cumplan.

    El seleccionador ha defendido su puesto.

    «Somos EE. UU.», recordó tras perder con Bélgica y Portugal. «Ellos tienen a varios de los 100 mejores jugadores del mundo; nosotros no, así que enfrentarlos nos hace bien».

    Ahora la pregunta es si Estados Unidos obtuvo algo realmente distinto, más allá de un nombre más conocido y un salario mucho mayor.

  • Mauricio Pochettino USMNT Press conferenceAFP

    ¿Es suficiente?

    En términos generales, deberíamos temer a Estados Unidos. Pochettino no debe ser solo «una buena persona y un buen entrenador» al frente de una plantilla con «velocidad en varias posiciones».

    Deberían ser un equipo de primer nivel y una pesadilla para sus rivales, pero no ocurre. ¿Dónde está el factor miedo? ¿Qué ofrece realmente Estados Unidos? Si lo mejor que se puede decir del último partido es que no se derrumbaron y que no fueron un rival fácil, ¿merece la pena celebrarlo?

    Es un fichaje caro con un currículum brillante, pero la transformación visible ha sido limitada. Se le contrató para sacudir las cosas, y aunque es un entrenador de élite que ya lidiar con egos en el PSG entre 2021 y 2022, aún no se nota su impacto.

    Sin embargo, aún no se entiende por qué EE. UU. invirtió tanto en un solo hombre. Si el objetivo era resetear, hacer que los jugadores temieran por sus puestos y construir algo, ¿qué ha cambiado?

    Berhalter solía mostrar intensidad ante rivales de primer nivel, y los técnicos anteriores hicieron algo similar. Pochettino admite haber sufrido un choque cultural.

    Sin embargo, ¿ha cambiado realmente el equipo bajo su mando? En cada ocasión han perdido «honrosamente» ante un rival superior: México alineó un once más fuerte y experimentado en la final de la Copa Oro, Portugal y Bélgica fueron mejores en marzo y Alemania es de talla mundial. Estados Unidos recortó distancias, perdió el partido y luego perdió los nervios el sábado.

    Claro, en última instancia, los Mundiales se basan en la energía, el ambiente y el espíritu. Estados Unidos, sin duda, cuenta con aprovechar eso. Los torneos son intrínsecamente impredecibles y absurdos en el mejor sentido posible. Se trata de un grupo de chicos que parecen llevarse bien entre ellos, y merecen un poco de reconocimiento por no rendirse. Y el mensaje tras el partido parecía ser «eso es suficiente».

    ¿Lo es?

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