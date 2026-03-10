Getty Images
Pedro Porro rompe su silencio sobre su aparente arrebato en la banda contra el entrenador del Tottenham, Igor Tudor
Fricción en medio de una lucha por la supervivencia
Los Spurs se encuentran en medio de su periodo más difícil del siglo XXI, sumidos actualmente en una racha de 11 partidos sin ganar en la Premier League. La presión llegó a su punto álgido durante la derrota del jueves por 3-1 ante el Crystal Palace, cuando se vio al lateral derecho Porro dar un puñetazo a una silla del banquillo, frustrado tras ser sustituido, y aparentemente gritar en dirección a Tudor.
Pasión en lugar de conflicto personal
En declaraciones previas al partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que enfrentará al Tottenham y al Real Madrid en Madrid, Porro se apresuró a desmentir cualquier sugerencia de desavenencia con su entrenador. El defensa subrayó que sus acciones eran el resultado de sus altos estándares y no de un desacuerdo táctico. «Solo quiero dejar claro que no tenía nada que ver con el entrenador», afirmó Porro. «Soy un jugador que lo da todo en el campo, al 200 %, y a nadie le gusta perder. Se trata solo de eso. Desde que supe que iba a venir al club, supe que iba a ser un entrenador que nos ayudaría mucho. Todos los jugadores sabemos que tenemos que seguir el camino correcto con él. Es una situación difícil, pero lo más importante ahora mismo es centrarnos en el partido de mañana».
Equilibrar los sueños europeos y la realidad nacional
Tudor ha reconocido públicamente que, aunque la Liga de Campeones sigue siendo un «extra» prestigioso, el objetivo principal del club es, sin lugar a dudas, la permanencia en la Premier League. El entrenador considera la competición continental como una «oportunidad única» para experimentar con nuevas ideas y romper con los hábitos negativos que han afectado al equipo este año. «Creo que este tipo de partidos pueden ayudarnos a cambiar de rumbo», comentó Tudor.
«Es normal que esto [la Liga de Campeones] sea algo extra, pero eso no significa que no queramos pasar a la siguiente ronda. Por supuesto, es muy importante. Es importante. Tenemos que crecer, así que puede ser una oportunidad. En este tipo de partidos se puede utilizar una mentalidad totalmente diferente. Quizás esto nos ayude a ver qué problemas tenemos. Creo que este tipo de partidos pueden ayudarnos a cambiar de forma positiva, pero siempre centrándonos en nosotros mismos, en crecer como equipo, en hacer las cosas mejor, y esa es la clave».
Una dura prueba de carácter.
El obstáculo inmediato es un partido de ida de alto riesgo en Madrid, donde los Spurs deben encontrar la manera de frenar a un Atlético de gran calidad, al tiempo que gestionan una extensa lista de ocho jugadores lesionados. Sin embargo, la verdadera prueba está más allá del martes por la noche. Tras la excursión europea, los hombres de Tudor se enfrentan a una implacable serie de partidos que determinarán su permanencia en la máxima categoría. Los Spurs se enfrentan al Liverpool, al Nottingham Forest y al Sunderland en sus tres próximos partidos de liga.
