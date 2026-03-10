Pedro Porro rompe su silencio sobre su aparente arrebato en la banda contra el entrenador del Tottenham, Igor Tudor

Tudor ha reconocido públicamente que, aunque la Liga de Campeones sigue siendo un «extra» prestigioso, el objetivo principal del club es, sin lugar a dudas, la permanencia en la Premier League. El entrenador considera la competición continental como una «oportunidad única» para experimentar con nuevas ideas y romper con los hábitos negativos que han afectado al equipo este año. «Creo que este tipo de partidos pueden ayudarnos a cambiar de rumbo», comentó Tudor.

«Es normal que esto [la Liga de Campeones] sea algo extra, pero eso no significa que no queramos pasar a la siguiente ronda. Por supuesto, es muy importante. Es importante. Tenemos que crecer, así que puede ser una oportunidad. En este tipo de partidos se puede utilizar una mentalidad totalmente diferente. Quizás esto nos ayude a ver qué problemas tenemos. Creo que este tipo de partidos pueden ayudarnos a cambiar de forma positiva, pero siempre centrándonos en nosotros mismos, en crecer como equipo, en hacer las cosas mejor, y esa es la clave».