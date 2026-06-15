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Pedro Porro firma un nuevo contrato con el Tottenham, poniendo fin a los rumores de su fichaje por el Manchester City y el Real Madrid
Los Spurs fichan a Porro
Porro ha comprometido sus mejores años con el Tottenham al firmar un nuevo contrato a largo plazo. Aunque el club no ha revelado oficialmente la duración exacta del acuerdo, la BBC informa de que el defensa español seguirá vinculado al equipo del norte de Londres hasta 2031.
Al defensa de 26 años aún le quedaban dos años de contrato, pero su gran nivel ha llevado al club a actuar rápido para asegurar su futuro.
Llegó en enero de 2023 cedido por el Sporting de Lisboa y ese verano se hizo oficial su traspaso por 40 millones de libras. Desde entonces ha disputado 152 partidos y se ha vuelto imprescindible en el once. La pasada campaña, en la que el equipo luchó por evitar el descenso en la Premier League, Porro disputó 47 partidos, más que ningún otro compañero.
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De Zerbi elogia a su lateral estrella
Roberto De Zerbi ha resaltado el impacto de Porro en su esquema táctico. El técnico de los Spurs ha elogiado la profesionalidad y la evolución del defensa, ya uno de los más fiables de la Premier League.
«Pedro es un jugador muy importante para nosotros, que ha demostrado constantemente su capacidad para influir en los partidos tanto en situaciones defensivas como ofensivas», explicó De Zerbi en la web oficial del club. «Además de su calidad técnica, también me encanta su mentalidad. Cada día quiere trabajar, aprender y mejorar, cualidades que llevan a un futbolista al más alto nivel. Entiende el juego con inteligencia y aporta energía, intensidad y personalidad al equipo. Este nuevo contrato es una gran noticia para todos en el club. Creemos en Pedro y estoy deseando seguir trabajando con él para que alcance aún más logros en los próximos años».
Acabando con las esperanzas del City y del Madrid de fichar al jugador
La renovación del contrato frustra a Manchester City y Real Madrid, que buscaban fichar al defensa. El acuerdo asegura que el Tottenham no recibirá ofertas por su jugador más regular, pese a una temporada complicada. Su decisión de quedarse refuerza a una plantilla que quiere reconstruirse y volver a competir al máximo nivel.
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Reconocimiento de la jerarquía
El acuerdo refleja el prestigio creciente de Porro, ya clave en club y selección. El director deportivo de los Spurs, Johan Lange, subrayó que su convocatoria con España para el Mundial demuestra su talento mundial y por qué el club quería asegurar su futuro.
«Renovar a Pedro era clave para nosotros este verano. En tres años y medio ha madurado hasta convertirse en uno de los mejores laterales del fútbol, y su presencia en el Mundial con España lo demuestra», afirmó Lange. «Su carácter, ética de trabajo y calidad encajan con lo que buscamos para competir al máximo nivel, y estamos encantados de que siga su carrera aquí».