¡Pedro Porro estalla! La estrella del Tottenham golpea el banquillo en un arrebato de furia tras la decisión de Igor Tudor de sustituirlo
Las tensiones en la banda se desatan en casa
La temporada del Tottenham se sumió aún más en el caos el jueves por la noche, cuando las emociones de Porro estallaron durante la derrota por 3-1 en casa ante el Palace. El lateral español no pudo ocultar su frustración, ya que las esperanzas del Spurs de mantenerse en la Premier League sufrieron otro duro golpe. El drama alcanzó su punto álgido en el minuto 74, cuando el entrenador Igor Tudor sustituyó a Porro por Xavi Simons. El defensa pareció reprender al cuarto árbitro, Ruebyn Ricardo, mientras abandonaba el terreno de juego en una clara muestra de descontento.
La ira de Porro seguía siendo palpable cuando llegó al banquillo, ignorando los intentos de los árbitros por calmarlo. El exjugador del Sporting CP descargó su frustración contra el mobiliario, golpeando violentamente un asiento antes de dejarse caer en su sitio entre los suplentes.
Las decisiones arbitrales avivan la ira del español
La rabieta del lateral fue la culminación de una noche llena de injusticias percibidas. Porro se sintió especialmente agraviado por la negativa del árbitro Andy Madley a pitar un tiro libre tras un encontronazo físico con el centrocampista del Palace Daichi Kamada al principio del partido.
Tras la expulsión de Micky van de Ven en el minuto 38 por una falta, los locales encajaron tres goles en los últimos compases de la primera parte, lo que provocó una salida masiva de aficionados antes del descanso.
Las esperanzas de supervivencia penden de un hilo.
A pesar de sus protestas, la realidad para Porro y sus compañeros sigue siendo sombría. El arrebato individual reflejó la ansiedad colectiva de un equipo que ahora ha perdido cinco partidos consecutivos en la máxima categoría, lo que lo deja al borde de un descenso impensable a la Championship. Este resultado deja al Tottenham languideciendo en el puesto 16, solo un punto por encima de la zona de descenso. Los Lilywhites no han sufrido la ignominia del descenso de la máxima categoría desde 1977, pero ese récord histórico ahora se ve seriamente amenazado.
Aumenta la presión sobre Tudor
Los Spurs deben encontrar una solución inmediata a sus debilidades defensivas si quieren evitar el descenso. Tras perder sus últimos cinco partidos de la Premier League, el equipo londinense ha perdido impulso y se encuentra en una situación muy precaria. El equipo de Tudor se enfrenta a un calendario difícil en su intento por alejarse de la zona de descenso. Sin embargo, antes de volver a la Premier League contra el Liverpool el 15 de marzo, se enfrentan a un crucial partido de ida contra el Atlético de Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones.
