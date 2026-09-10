Pedro Neto y Valentin Barco reaccionan mientras el Chelsea remonta para vencer al Leeds por 6-3

El Chelsea selló su pase a la cuarta ronda de la Carabao Cup tras remontar una desventaja de dos goles para derrotar al Leeds United por 6-3 en un thriller caótico en Stamford Bridge. Tarik Muharemovic y Brenden Aaronson pusieron a los visitantes con dos goles de ventaja antes de que el Chelsea desatara una respuesta explosiva en la segunda parte.

Cole Palmer marcó dos veces en dos minutos para igualar el partido, antes de que Pedro Neto, Danny Welbeck y Valentin Barco también vieran puerta para certificar la clasificación.

El equipo de Xabi Alonso suma ya 16 goles en cinco partidos en este inicio de la campaña 2026-27.



