Portugal mantuvo su gran estado de forma bajo la dirección de Jorge Jesus con una trabajada victoria por 2-1 contra Noruega en el estadio Ullevaal. Los goles de Joao Felix y Goncalo Ramos permitieron a la selección visitante situarse con tres puntos de ventaja en lo más alto del Grupo A4 de la Liga de Naciones de la UEFA. Fue su segunda victoria consecutiva con Jesus, lo que reafirma su condición de favorita del grupo.

Neto se mostró enormemente orgulloso del esfuerzo defensivo colectivo de su equipo en Oslo. El extremo de 26 años destacó que sobrevivir a la intensidad física de los locales exigió una concentración total en todo el campo desde el pitido inicial hasta el final.