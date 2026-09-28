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Pedro Neto elogia la solidez defensiva de Portugal en la victoria de la Nations League ante Noruega
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Portugal mantuvo su gran estado de forma bajo la dirección de Jorge Jesus con una trabajada victoria por 2-1 contra Noruega en el estadio Ullevaal. Los goles de Joao Felix y Goncalo Ramos permitieron a la selección visitante situarse con tres puntos de ventaja en lo más alto del Grupo A4 de la Liga de Naciones de la UEFA. Fue su segunda victoria consecutiva con Jesus, lo que reafirma su condición de favorita del grupo.
Neto se mostró enormemente orgulloso del esfuerzo defensivo colectivo de su equipo en Oslo. El extremo de 26 años destacó que sobrevivir a la intensidad física de los locales exigió una concentración total en todo el campo desde el pitido inicial hasta el final.
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Resistiendo la fuerte presión noruega
En declaraciones a Sport TV, Neto admitió que Portugal se vio obligada a capear un temporal importante, especialmente en los últimos compases de la primera parte. Señaló que su capacidad para resistir la incesante presión alta de Noruega fue una muestra de la creciente madurez táctica del equipo en la escena internacional.
"Fue un partido muy duro contra un equipo con mucha calidad, jugadores de primer nivel y una intensidad muy alta", afirmó Neto. "Presionaron muy arriba con muchísima intensidad y lo hicimos bien. Por momentos, lograron tener un poco más de control, quizá hacia el final de la primera parte, pero fuimos resilientes".
Reaccionando al empate de Haaland
La secuencia decisiva del partido llegó en la segunda parte, poco después de que Erling Haaland empatara para Noruega. Portugal mostró de inmediato su mentalidad de élite y recuperó la ventaja por medio de Ramos apenas tres minutos después de encajar ese frustrante empate.
Neto cree que esa rápida respuesta fue el ejemplo perfecto de cómo gestionar la adversidad en el fútbol internacional de máxima exigencia, y dijo: "Es una de las mejores maneras de reaccionar a [encajar un gol], el gol de Goncalo Ramos llegó justo después de eso. El equipo, una vez más, consiguió seguir dentro del partido y defendió bien.
"Fuimos muy sólidos en defensa. Quizá, en algún momento, podríamos haber controlado un poco más el partido cuando teníamos el balón, pero eso forma parte del juego. No es fácil venir aquí y controlar un partido contra un equipo que juega con tanta intensidad. Tanto en defensa como en ataque, hicimos un buen partido."
- AFP
Poniendo la atención en el duelo contra Dinamarca
Portugal buscará ahora mantener su condición de invicta en el Grupo A4 cuando se enfrente a Dinamarca en su último partido de la actual ventana internacional, con el objetivo de consolidar su liderato en lo más alto de la clasificación. Mientras tanto, Noruega intentará desesperadamente recuperarse de su ajustada derrota en casa. Se enfrentará a Gales a domicilio a finales de esta semana.
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