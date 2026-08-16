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Pedro Neto acuerda sus condiciones personales con un sorprendente nuevo club mientras el Manchester City y el Arsenal se quedan sin la estrella del Chelsea
Neto apunta a la Saudi Pro League
El extremo de 26 años ha sido uno de los focos de la especulación sobre su traspaso durante todo el mercado de verano, con varios clubes de la máxima categoría deseosos de hacerse con sus servicios. El nuevo técnico del Man City, Enzo Maresca, había identificado al internacional portugués como un objetivo prioritario para reforzar sus opciones ofensivas en el Etihad Stadium.
Sin embargo, el panorama de la operación ha cambiado drásticamente, ya que el Al Hilal ha emergido como el principal favorito para hacerse con su fichaje. Informes de Sky Switzerland sugieren que Neto ya ha dado luz verde a su marcha al Al-Hilal, y que el club de Riad está dispuesto a pagar una cantidad en torno a los 60 millones de euros (51 millones de libras).
- AFP
El Manchester City y el Arsenal se quedan con las ganas en su persecución
El Arsenal figuraba entre los principales aspirantes a fichar a Neto, ya que Mikel Arteta busca añadir profundidad a las bandas. El conjunto londinense centró su atención en el jugador del Chelsea después de que no se concretara un movimiento por la superestrella del Real Madrid Vinicius Junior, al considerar al extremo portugués como una alternativa ideal para competir con Bukayo Saka y Gabriel Martinelli.
El interés del Arsenal y del Manchester City subraya el estatus de Neto como uno de los jugadores de banda más explosivos de la Premier League cuando está en forma. A pesar de su importancia, la necesidad del Chelsea de cuadrar las cuentas tras otro periodo de fuerte gasto ha hecho que una salida sea cada vez más probable.
Alonso se prepara para la vida sin Neto
Mientras los rumores sobre fichajes dominan los titulares, Xabi Alonso está ocupado preparando a su plantilla para la próxima temporada. El excentrocampista de Liverpool y Real Madrid ha tomado las riendas en Stamford Bridge tras un decepcionante décimo puesto la pasada campaña. Alonso vio cómo su equipo cerró su preparación de pretemporada con una victoria por 3-1 sobre la Real Sociedad, un resultado que aporta cierto optimismo de cara a su estreno en la Premier League ante el Fulham el próximo fin de semana.
Al reflexionar sobre el último amistoso, Alonso destacó los progresos de su grupo durante la breve pretemporada. "Fue un muy buen último partido de preparación", dijo Alonso después de que el Chelsea cerrara la pretemporada con una victoria sobre la Real Sociedad. "Para algunos jugadores fue el primero y el último. Para nosotros hubo cosas buenas, cosas que podemos mejorar. Es normal en este momento para algunos jugadores".
- AFP
Implicaciones financieras y rotación de plantilla
La disposición del Chelsea a aceptar una cantidad de algo más de 50 millones de libras representa un enfoque pragmático ante un mercado complejo. Aunque informaciones anteriores indicaban que el club quería 70 millones de libras de sus rivales nacionales por el extremo, la irrupción del Al-Hilal como un pretendiente serio ha cambiado la situación.
La posible salida de Neto deja a Alonso con decisiones importantes que tomar respecto a su once inicial. El Chelsea cuenta con una plantilla sobredimensionada tras su reciente actividad en el mercado de fichajes, y dar salida a nombres consolidados es una necesidad para garantizar la armonía en el vestuario. A medida que se acerca el partido ante el Fulham, el foco en el oeste de Londres seguirá puesto en si pueden cerrar estas salidas rápidamente.
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