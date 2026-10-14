El Barcelona se vio sorprendido de inicio por el gol de Aleksey Batrakov y se libró por poco de encajar el segundo cuando el VAR anuló un tanto de Baris Alper Yilmaz. Joao Cancelo restableció la igualdad justo antes del descanso. Tras la reanudación, los visitantes se desataron con un cabezazo de Fermin Lopez en el minuto 50, el primer gol de Anthony Gordon en la Champions League con el Barcelona tres minutos después y un tanto del suplente Karim Adeyemi en el minuto 65.

Para despejar cualquier duda sobre su temprana salida, Pedri explicó su estado físico a Movistartras el partido: «Me dolía el estómago y me encontraba un poco mal. Era mejor pedir el cambio y que entrara alguien fresco».

Sobre la serenidad de su equipo para remontar tras el descanso, añadió: «Creo que en la primera parte nos precipitábamos demasiado al intentar dar el último pase. Cuando se adelantan en un ambiente como este, es difícil, pero me quedo con la reacción del equipo. La segunda parte fue espectacular.

«Teníamos el balón y veíamos muchos espacios, así que forzábamos ese último pase. Se trataba de hacer circular un poco más el balón para que los atacantes pudieran colocarse. Cuando reciben el balón cerca del área, son decisivos».