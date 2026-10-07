La victoria de España por 2-1 en Split supone un gran impulso para su campaña en la Liga de Naciones, al demostrar que puede rendir bajo presión en entornos hostiles. Pero la conversación posterior al partido se ha centrado en la vena perfeccionista de la joven estrella Lamine Yamal, ya que el extremo del Barcelona fue una amenaza constante durante todo el encuentro en Split, aunque se mostró visiblemente decepcionado por su incapacidad para ver puerta. Su compañero Pedri señaló que la actitud del joven en el vestuario reflejaba a un jugador que no se exige otra cosa que no sea lo mejor de sí mismo, independientemente del resultado colectivo.

Explicó que la frustración del adolescente es una señal de su creciente madurez y de su deseo de ser un factor decisivo en cada partido que juega. «Otro gran partido, le faltó puntería, esa finura de partidos anteriores, pero se va muy enfadado cuando juega un buen partido y desperdicia esas ocasiones que le hemos visto tener hoy, que se ha ido al banquillo un poco enfadado», dijo Pedri, tal y como recoge Marca.