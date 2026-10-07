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Pedri revela la frustración de Lamine Yamal por la falta de acierto pese a la remontada victoriosa de España
Yamal marca el listón alto en Split
La victoria de España por 2-1 en Split supone un gran impulso para su campaña en la Liga de Naciones, al demostrar que puede rendir bajo presión en entornos hostiles. Pero la conversación posterior al partido se ha centrado en la vena perfeccionista de la joven estrella Lamine Yamal, ya que el extremo del Barcelona fue una amenaza constante durante todo el encuentro en Split, aunque se mostró visiblemente decepcionado por su incapacidad para ver puerta. Su compañero Pedri señaló que la actitud del joven en el vestuario reflejaba a un jugador que no se exige otra cosa que no sea lo mejor de sí mismo, independientemente del resultado colectivo.
Explicó que la frustración del adolescente es una señal de su creciente madurez y de su deseo de ser un factor decisivo en cada partido que juega. «Otro gran partido, le faltó puntería, esa finura de partidos anteriores, pero se va muy enfadado cuando juega un buen partido y desperdicia esas ocasiones que le hemos visto tener hoy, que se ha ido al banquillo un poco enfadado», dijo Pedri, tal y como recoge Marca.
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Un talento diferencial para España
A pesar de no ver puerta, la influencia de Yamal en el partido siguió siendo innegable. Su capacidad para superar a los defensores y generar espacios para sus compañeros permitió a España mantener la presión sobre la zaga croata durante la segunda parte. Pedri se apresuró a señalar que, incluso cuando falta el toque final, el extremo aporta una atracción que saca de posición a los jugadores rivales y crea huecos para que el resto del equipo los aproveche.
El centrocampista profundizó además en la ambición de Yamal por triunfar y afirmó: "Quizá esa pregunta sea para él, pero es un chico que se exige mucho a sí mismo, siempre quiere marcar, siempre quiere aportar cosas al equipo. Siempre, aunque no marque o no dé asistencias, aporta mucho porque atrae a muchos jugadores. Es un jugador diferencial que nos da mucho y por suerte lo tenemos en la selección y en el Barça".
Cobrando impulso en la Nations League
Aunque actuaciones individuales como la de Yamal acaparan los titulares, la capacidad del equipo para remontar un resultado adverso sugiere una creciente flexibilidad táctica. La plantilla sigue combinando a veteranos consolidados con talentos emergentes que ya están demostrando que pertenecen al más alto nivel del fútbol internacional.
El reto para Yamal será canalizar esa frustración en su próxima aparición, mientras busca recuperar la pegada que ha definido su meteórico ascenso. Con el apoyo de compañeros como Pedri y la confianza de su entrenador, las expectativas en torno al jugador de 19 años siguen disparándose. Su desarrollo sigue siendo uno de los relatos más apasionantes del fútbol europeo mientras maneja la presión de sus dobles responsabilidades con su club y con su selección.
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Toca centrarse en las competiciones nacionales
La victoria contra Croacia fue un hito importante para España, que tuvo que mostrar capacidad de resistencia para asegurar los tres puntos. La selección ha terminado ya esta ventana internacional concreta, lo que permite a los jugadores regresar a sus compromisos con sus clubes. Para Yamal y Pedri, el foco vuelve ahora a LaLiga y a los compromisos europeos con el Barcelona antes de que llegue la próxima tanda de partidos internacionales en noviembre. El próximo partido oficial de España le llevará a viajar a Praga el jueves 12 de noviembre de 2026 para medirse a la República Checa. A este encuentro le seguirá un duelo de alto nivel contra Inglaterra en Madrid apenas tres días después.
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