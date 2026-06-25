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Pedri opina sobre Julián Álvarez mientras el Barcelona busca fichar al jugador del Atlético de Madrid
Pedri rompe su silencio sobre el codiciado ídolo del Atlético
La telenovela del traspaso de Álvarez ha atraído la atención de los líderes del Barcelona. Pedri, en una entrevista con Teledeporte, admitió su admiración por el delantero del Atlético.
«Julian, como jugador, me gusta mucho, y siempre he dicho que quiero a los mejores jugadores en el Barcelona», admitió Pedri. Sin embargo, el jugador de 23 años añadió con realismo: «Tienen que darse muchas circunstancias para que eso ocurra».
- AFP
La prudencia estratégica marca la postura del líder del Barcelona
El prudente comentario de Pedri llega en un momento delicado, cuando los directivos Deco y Joan Laporta manejan una compleja situación financiera. Sabiendo que el Atlético no facilitará las negociaciones y que las relaciones entre las directivas siguen frágiles, el joven centrocampista prefirió rebajar la tensión.
«No quiero entrometerme en los asuntos del club ni del jugador», añadió Pedri, demostrando madurez ante el circo mediático. «Si el acuerdo sale adelante, bienvenido a bordo».
Álvarez exige su salida
El traspaso se aceleró cuando Álvarez pidió al Atlético que lo pusiera en el mercado. El jugador de 26 años quiere cumplir su sueño de jugar en el Barcelona la próxima temporada.
El Barcelona prepara una oferta de 130 millones de euros y lo sitúa como prioridad para reemplazar a Robert Lewandowski, cuya salida deja un gran vacío en la delantera.
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Agüero apoya a Álvarez
Sergio Agüero, leyenda de Manchester City y Argentina, respaldó la decisión de Álvarez de hacer pública su petición de traspaso durante el Mundial 2026, y afirmó que la honestidad era la única opción.
El Atlético esgrime una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, aunque ya rechazó una oferta de 150 millones del Real Madrid. En dos temporadas con los colchoneros, Álvarez ha marcado 49 goles y dado 17 asistencias en 106 partidos.