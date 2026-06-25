La telenovela del traspaso de Álvarez ha atraído la atención de los líderes del Barcelona. Pedri, en una entrevista con Teledeporte, admitió su admiración por el delantero del Atlético.

«Julian, como jugador, me gusta mucho, y siempre he dicho que quiero a los mejores jugadores en el Barcelona», admitió Pedri. Sin embargo, el jugador de 23 años añadió con realismo: «Tienen que darse muchas circunstancias para que eso ocurra».







