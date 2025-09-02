- Pedri criticó a La Liga por el mal arbitraje
- Problemas técnicos del VAR causaron gran confusión en Vallecas
- El Barcelona perdió puntos por primera vez esta temporada
Pedri le dice a La Liga que 'sea mucho más seria' mientras la estrella del Barcelona critica el caos del VAR en el empate con el Rayo Vallecano
¿QUÉ PASÓ?
El inicio invicto de temporada del Barcelona se vio afectado en un caótico empate 1-1 contra el Rayo el fin de semana pasado, donde fallos técnicos con el sistema VAR provocaron confusión y frustración. A los jugadores se les informó en diferentes momentos del partido que el VAR estaba disponible y luego no disponible, dejando a ambos equipos inseguros sobre las decisiones en el campo.
- Getty Images Sport
EL PANORAMA GENERAL
Pedri, quien tiene un papel destacado en el centro del campo del Barca, posteriormente expresó su enojo, cuestionando el profesionalismo de La Liga en el manejo de una parte tan clave del fútbol moderno. Los repetidos problemas de arbitraje ya han provocado quejas de varios clubes la temporada pasada, y la crítica pública del español refleja la creciente frustración ante la incapacidad de La Liga para mantener la consistencia con el VAR. Para los gigantes catalanes, perder puntos en partidos como este podría resultar decisivo al final de la campaña.
QUÉ DIJO PEDRI
Hablando en una entrevista con Onda Cero, Pedri explicó: "Al principio dijeron que no había VAR, a mitad del partido dijeron que sí había, luego dijeron que no... No sabías cuándo estaba el VAR activado.
"Es extraño, es el primer partido que he visto donde el VAR no funcionó y creo que necesita mejorarse para que La Liga pueda ser mucho más seria. El árbitro les decía a los capitanes si había VAR o no y Frenkie nos decía."
- Getty Images Sport
¿QUÉ SIGUE PARA PEDRI?
Pedri se unirá ahora a la selección de España antes de los partidos contra Bulgaria y Turquía. Con Flick continuando confiando en su inteligencia en el mediocampo, se espera que el joven de 22 años juegue un papel central tanto para su club como para su país en las próximas semanas.