+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
FBL-ESP-LIGA-LEVANTE-BARCELONAAFP
Nicolás De Marco

Pedri le dice a La Liga que 'sea mucho más seria' mientras la estrella del Barcelona critica el caos del VAR en el empate con el Rayo Vallecano

El centrocampista del Barcelona, Pedri, arremetió contra La Liga después del caos con el VAR que empañó el empate 1-1 con el Rayo Vallecano, pidiendo que la liga sea "más seria."

  • Pedri criticó a La Liga por el mal arbitraje
  • Problemas técnicos del VAR causaron gran confusión en Vallecas
  • El Barcelona perdió puntos por primera vez esta temporada 
¡Únete al canal oficial de GOAL en Español en WhatsApp!
Únete ahora

  • ¿QUÉ PASÓ?

    El inicio invicto de temporada del Barcelona se vio afectado en un caótico empate 1-1 contra el Rayo el fin de semana pasado, donde fallos técnicos con el sistema VAR provocaron confusión y frustración. A los jugadores se les informó en diferentes momentos del partido que el VAR estaba disponible y luego no disponible, dejando a ambos equipos inseguros sobre las decisiones en el campo.

    • Anuncios
  • Rayo Vallecano de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    EL PANORAMA GENERAL

    Pedri, quien tiene un papel destacado en el centro del campo del Barca, posteriormente expresó su enojo, cuestionando el profesionalismo de La Liga en el manejo de una parte tan clave del fútbol moderno. Los repetidos problemas de arbitraje ya han provocado quejas de varios clubes la temporada pasada, y la crítica pública del español refleja la creciente frustración ante la incapacidad de La Liga para mantener la consistencia con el VAR. Para los gigantes catalanes, perder puntos en partidos como este podría resultar decisivo al final de la campaña.

  • QUÉ DIJO PEDRI

    Hablando en una entrevista con Onda Cero, Pedri explicó: "Al principio dijeron que no había VAR, a mitad del partido dijeron que sí había, luego dijeron que no... No sabías cuándo estaba el VAR activado. 

    "Es extraño, es el primer partido que he visto donde el VAR no funcionó y creo que necesita mejorarse para que La Liga pueda ser mucho más seria. El árbitro les decía a los capitanes si había VAR o no y Frenkie nos decía."

  • Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport

    ¿QUÉ SIGUE PARA PEDRI?

    Pedri se unirá ahora a la selección de España antes de los partidos contra Bulgaria y Turquía. Con Flick continuando confiando en su inteligencia en el mediocampo, se espera que el joven de 22 años juegue un papel central tanto para su club como para su país en las próximas semanas.

Primera División
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
Copa del Rey
Real Avila crest
Real Avila
REA
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY