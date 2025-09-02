Pedri le dice a La Liga que 'sea mucho más seria' mientras la estrella del Barcelona critica el caos del VAR en el empate con el Rayo Vallecano

Hablando en una entrevista con Onda Cero, Pedri explicó: "Al principio dijeron que no había VAR, a mitad del partido dijeron que sí había, luego dijeron que no... No sabías cuándo estaba el VAR activado.

"Es extraño, es el primer partido que he visto donde el VAR no funcionó y creo que necesita mejorarse para que La Liga pueda ser mucho más seria. El árbitro les decía a los capitanes si había VAR o no y Frenkie nos decía."