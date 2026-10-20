El Barcelona afronta una de las semanas más exigentes de la temporada a las órdenes de Hansi Flick, con duelos de gran importancia ante el campeón de Europa, el Paris Saint-Germain, y sus rivales nacionales. El encuentro de esta semana propiciará el reencuentro de varias caras conocidas, entre ellas el exextremo del Barcelona Ousmane Dembele y el actual delantero del PSG Ferran Torres. Pedri lanzó una advertencia en tono de broma a su compatriota Torres antes del partido.

«Espero que no tenga suerte en este partido, que no marque. Le deseo suerte para el resto de la temporada. Tengo muy buena relación con él y hablamos mucho cuando estamos con la selección», bromeó.