Getty/GOAL
'¡Lo necesitamos!' - Pedri envía mensaje de apoyo a Ronald Araújo tras retiro espiritual en Israel
Araujo se ausenta por viaje a Israel mientras el Barça compite en Europa
La situación de Ronald Araujo ha acaparado los titulares en Cataluña durante la última semana. Mientras el equipo de Hansi Flick ha rendido de manera admirable en el campo, incluyendo un dramático regreso ante el Eintracht Frankfurt en la Champions League, la ausencia de una figura defensiva clave ha dejado un vacío en el vestuario.
Recientemente se confirmó que Araujo recibió un permiso especial del club para viajar a Tel Aviv. No se trató de unas vacaciones convencionales, sino de un "viaje espiritual" destinado a ayudar al defensa central a desconectarse de la presión constante en Barcelona y a recuperar su equilibrio mental. Según los informes, el jugador se encontraba "emocionalmente afectado" por una combinación de lesiones y críticas intensas, lo que lo llevó a buscar consuelo en la Tierra Santa.
En declaraciones a los medios, Pedri rompió su silencio sobre la ausencia de su compañero, ofreciendo un emotivo homenaje al vínculo que comparten y dejando claro que los jugadores esperan su regreso con los brazos abiertos.
- Getty Images Sport
Pedri se comunica con su ‘hermano’ Araujo
Cuando se le preguntó sobre la situación de Ronald Araujo, el internacional español Pedri reveló la conexión personal que mantiene con su compañero.
"No es un tema fácil," admitió Pedri a TNT Sports. "Quiero darle todo el ánimo del mundo, ya hablé con él en privado. Es uno más de la familia, lo queremos mucho y lo necesitamos tanto dentro como fuera del campo."
Araujo ha sido objeto de críticas intensas esta temporada, convirtiéndose a menudo en el chivo expiatorio de las debilidades defensivas del equipo. La presión alcanzó un punto crítico recientemente, lo que contribuyó a su decisión de alejarse temporalmente. Sin embargo, Pedri instó a su amigo a dejar de lado cualquier culpa que pudiera sentir, recordándole que la imperfección forma parte tanto del juego como de la vida.
"Estas cosas pasan; hay errores dentro y fuera del campo," explicó Pedri. "Todos cometemos errores y lo necesitamos porque, para mí, él es un hermano. Lo quiero mucho y deseo que esté con nosotros lo antes posible, cuando esté bien."
Ecos de la defensa de Piqué
La emotiva súplica de Pedri llega pocos días después de que Gerard Piqué ofreciera una firme defensa de Ronald Araujo. El excapitán elogió al uruguayo por "levantar la mano y decir basta" frente al abuso que ha recibido, criticando la cultura de "barra libre" de insultos en el fútbol español, donde se espera que los jugadores soporten una toxicidad constante sin expresar su malestar.
Piqué destacó que los futbolistas suelen tener que construir una "armadura" para sobrevivir, algo que reconoció como "no saludable". El viaje de Araujo a Tel Aviv busca justamente eso: sanar sin volverse endurecido ni cínico. Al tomar este descanso "espiritual", prioriza su salud mental a largo plazo por encima de las exigencias inmediatas del calendario de partidos.
- Getty Images Sport
¿Qué viene después?
El Barcelona se enfrenta al Osasuna en LaLiga este fin de semana con el objetivo de mantener al menos su ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid en la cima de la tabla, un partido que Ronald Araujo se perderá mientras continúa su tiempo fuera. El club no ha establecido presión sobre su fecha de regreso, permitiendo que su "viaje espiritual" siga su curso natural, mientras los hombres de Hansi Flick buscan su quinta victoria consecutiva en todas las competiciones.
Araujo, de 26 años, ha disputado 15 partidos entre LaLiga y la Champions League esta temporada. Se perdió la victoria del martes en el Camp Nou por suspensión tras una tarjeta roja recibida contra el Chelsea el mes pasado y ha estado ausente en los últimos tres encuentros del equipo en la liga española.
Anuncios