El Barcelona lanzó un mensaje de intenciones en Mestalla el domingo, desmantelando al Valencia en una goleada de cinco tantos que puso de manifiesto la creciente química entre Pedri y el fichaje veraniego Rodri. A pesar de las dudas previas al partido sobre su compatibilidad táctica, los dos internacionales españoles dominaron la medular, ayudando al equipo de Hansi Flick a mantener su inicio perfecto en la competición doméstica. Pedri, que vio puerta durante la goleada, no tardó en responder al discurso de que su estilo choca con el del exancla del Manchester City. El canario insistió en que la sociedad ya está dando sus frutos y que solo mejorará a medida que avance la temporada.

«Se ha dicho que no funcionamos juntos, pero es muy cómodo jugar con Rodri», dijo a Movistar. «Casi nunca pierde el balón y eso ayuda mucho en defensa. Vamos a entendernos bien y eso irá a mejor con cada vez más partidos».