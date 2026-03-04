AFP
Pedri, aclamado como «el mejor del mundo» por un rival del Atlético de Madrid, mientras el Barcelona no logra remontar en la Copa del Rey
El capitán del Atlético rinde homenaje a la magia de Pedri
Tras el duro encuentro, el capitán del Atlético de Madrid, Koke, no dudó en destacar la actuación del jugador estrella del Barcelona, Pedri, que desafió el resultado final de 4-3 en la semifinal de la Copa. El veterano centrocampista quedó impresionado por la influencia del jugador de 21 años en el partido de vuelta, que el Barça ganó por 3-0, y sugirió que el internacional español está jugando actualmente a un nivel superior al de casi cualquier otro jugador del mundo.
Koke declaró a los periodistas: «El Barça es un equipo fantástico. Los jóvenes están volando. Pedri, si no es el mejor del mundo, sin duda es uno de los mejores. No es fácil venir a jugar al Camp Nou. Con todo el ambiente que se ha creado... eso marca la diferencia. Especialmente en la primera parte, pudimos sentenciar el partido. Es la derrota que más alegría me ha dado. Pedri es una máquina. Tenemos mucha suerte de que sea español... es el presente y el futuro de España. Va a dar muchas alegrías al Barça y a la selección. Además de ser un gran futbolista, es un chico espectacular».
Los jóvenes de Flick encienden la fe en el Camp Nou
Marc Bernal, la nueva joya de la cantera del Barcelona, lideró la remontada aprovechando la intensa presión inicial para animar a la afición local. Lamine Yamal fue el artífice en el minuto 29, regateando por la banda izquierda antes de enviar un centro preciso para que Bernal marcara. El impulso cambió aún más cuando Pedri fue derribado en el área justo antes del descanso, lo que permitió a Raphinha convertir con calma el penalti. El equipo de Flick siguió presionando en la segunda parte, y Bernal anotó el tercero en el minuto 72 tras un centro de Joao Cancelo. Pero, a pesar de las ocasiones tardías de Gerard Martín y la entrada de Marcus Rashford, el cuarto gol siguió sin llegar.
Simeone sobrevive a una noche de sufrimiento
Para Diego Simeone, el partido fue una lección magistral de supervivencia, ya que el Atlético de Madrid resistió 21 disparos y las constantes oleadas de ataques del Barcelona para defender su menguante ventaja de la ida. Antoine Griezmann había golpeado el poste al principio del partido, lo que supuso un breve respiro para los visitantes, pero durante gran parte de la noche, el Atlético se vio acorralado en su propio tercio defensivo. Koke admitió que su equipo era plenamente consciente del reto al que se enfrentaba en Cataluña y reconoció que tuvieron que esforzarse al máximo en cada segundo para pasar de ronda. «Sabíamos que íbamos a sufrir. Tuvimos ocasiones en la primera parte para sentenciar el partido, pero luego ellos marcaron el segundo y hay que sufrir y resistir. El equipo hizo lo que tenía que hacer para pasar la eliminatoria», explicó el técnico del Atlético.
El final del camino para los titulares
El resultado supone que el Barcelona renuncia a su corona como vigente campeón de la Copa del Rey, una competición que ha dominado con 32 títulos a lo largo de su historia. Aunque la eliminación duele, el rendimiento ofrecido supuso un gran estímulo para Flick, que afronta su segunda temporada en el banquillo. Los blaugranas dominaron la posesión y el ritmo, pero la montaña que les dejó la derrota por 4-0 en el partido de ida resultó demasiado alta para escalarla. El Atlético, por su parte, pasará a enfrentarse al Real Sociedad o al Athletic Club en la final, con el objetivo de poner fin a su sequía de títulos y conseguir su primer trofeo importante en más de cuatro años.
