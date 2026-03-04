Pedri, aclamado como «el mejor del mundo» por un rival del Atlético de Madrid, mientras el Barcelona no logra remontar en la Copa del Rey

Tras el duro encuentro, el capitán del Atlético de Madrid, Koke, no dudó en destacar la actuación del jugador estrella del Barcelona, Pedri, que desafió el resultado final de 4-3 en la semifinal de la Copa. El veterano centrocampista quedó impresionado por la influencia del jugador de 21 años en el partido de vuelta, que el Barça ganó por 3-0, y sugirió que el internacional español está jugando actualmente a un nivel superior al de casi cualquier otro jugador del mundo.

Koke declaró a los periodistas: «El Barça es un equipo fantástico. Los jóvenes están volando. Pedri, si no es el mejor del mundo, sin duda es uno de los mejores. No es fácil venir a jugar al Camp Nou. Con todo el ambiente que se ha creado... eso marca la diferencia. Especialmente en la primera parte, pudimos sentenciar el partido. Es la derrota que más alegría me ha dado. Pedri es una máquina. Tenemos mucha suerte de que sea español... es el presente y el futuro de España. Va a dar muchas alegrías al Barça y a la selección. Además de ser un gran futbolista, es un chico espectacular».