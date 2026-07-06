AFP
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«Pedí que se revisara el caso»: el presidente Donald Trump revela que llamó a Gianni Infantino para que investigara la sanción impuesta a Folarin Balogun tras la tarjeta roja recibida en el partido contra Bosnia y Herzegovina
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«Eso no fue falta»
Trump confirmó el lunes lo que varios medios ya informaban: su influencia llevó a la FIFA a revisar la suspensión por tarjeta roja de Balogun. El presidente, cercano a Infantino, se pronunció sobre la decisión en la Casa Blanca.
«No fue falta ni infracción. Dos jugadores a toda velocidad chocaron por casualidad. No puedes poner el pie sobre el de otro a esa velocidad. Eran dos grandes deportistas que se enredaron. Y el árbitro, que resulta un poco sospechoso si revisas su historial, No quiero crear polémica, pero es muy sospechoso. Si queréis, os facilitaré su historial».
Luego señaló que la ausencia de Balogun habría perjudicado al equipo.
«[Balogun] no hizo nada malo; es nuestro mejor jugador, o uno de los mejores —un jugador clave—, y le mostraron la tarjeta roja. No sabía lo que eso significaba. No pensé que fuera gran cosa. Luego me enteré de que no podrá jugar el siguiente partido. Dije: “Vaya, eso es grave”. Si le hubiera pasado a otro jugador, habría sido injusto, pero cuando te quitan a tu mejor jugador —o casi el mejor; tienen grandes jugadores— y te dicen que no puedes jugar, eso es muy injusto... Es muy injusto. No se puede hacer eso.
Por eso pedí a la FIFA que revisara el caso y hablé con un hombre muy respetado, cuyo prestigio ha crecido aún más», afirmó Trump.
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«Sí que recibí una llamada»
Infantino emitió un comunicado el lunes:
«Sí, hablo con frecuencia con el presidente de Estados Unidos sobre la Copa del Mundo de la FIFA. En este caso, recibí una llamada del presidente Donald Trump, como las que mantengo con otros jefes de Estado, autoridades, figuras del fútbol y ejecutivos de todo el mundo sobre diversos temas.
Durante la llamada le expliqué que existe un proceso judicial en curso a cargo de los órganos independientes de la FIFA y que será resuelto a su debido tiempo por los órganos competentes. Así funciona el sistema de la FIFA y es un principio que siempre defenderé».
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Se ha aplazado la suspensión por tarjeta roja
El domingo se anunció que la suspensión de un partido a Balogun se aplazó un año. El delantero chocó de forma desafortunada con Tarik Muharemovic y cayó con fuerza sobre el tobillo del defensa central. Primero se marcó falta, pero el VAR la cambió a roja directa.
Tras el partido, el entrenador Mauricio Pochettino cuestionó la decisión, Christian Pulisic la llamó «desafortunada», mientras que Balogun afirmó que no quería cuestionar la decisión.
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Bélgica deja claras sus intenciones
Varios sectores del fútbol belga expresaron su descontento ante la decisión. El seleccionador, Rudi García, sugirió que se trataba de una broma del Día de los Inocentes:
«La federación belga no solo se está defendiendo a sí misma o a la selección nacional; está defendiendo el fútbol en general: su integridad y su ética. Por lo que recuerdo, creo que es la primera vez en la historia del Mundial que se toma una decisión como esta. En cualquier caso, yo soy el entrenador, así que me voy a centrar en mi equipo y en el partido; no importa quién forme parte del once inicial de EE. UU. Lo que me importa es el campo, mi equipo, ganar y llegar a cuartos de final».
La Federación de Fútbol de Estados Unidos (FA) también se pronunció.
«Para proteger los derechos de todos los equipos y el juego limpio en esta y futuras Copas del Mundo, la RBFA estudia todas las opciones», indicó en un comunicado.
Bélgica recurrió formalmente la decisión, pero la FIFA rechazó su recurso.
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¿Se abren las compuertas?
La decisión parece haber dejado a la FIFA expuesta a recursos similares. El lunes por la mañana, la Federación Francesa de Fútbol se sumó a la iniciativa. Según The Athletic, pidió a la FIFA que anule la tarjeta amarilla mostrada a Michael Olise en la victoria del sábado contra Paraguay en octavos de final. Si Olise recibe otra amonestación en cuartos, se perderá las semifinales, de llegar Francia a esa instancia.
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