Paulo Fonseca cuestiona la expulsión de Endrick y pide protección para el delantero
Endrick recibió una tarjeta roja contra el Nantes
El joven brasileño no pudo haber soñado con un mejor inicio de su cesión en el Lyon. Desde su llegada el mes pasado, arrancó a un ritmo arrollador con cinco goles y dos asistencias en apenas cinco partidos, una racha que tuvo como punto más alto el triplete frente al Metz en su tercera aparición, un recordatorio contundente de su enorme talento tanto para su club de origen como para el resto del fútbol europeo.
Endrick estaba decidido a prolongar su espectacular momento el sábado ante el Nantes y a contribuir al ascenso de su nuevo equipo en la tabla, pero su actuación se vio truncada poco después de la hora de juego, cuando fue expulsado con tarjeta roja directa.
Con el Lyon en ventaja por 1-0 gracias a un tanto de Pavel Šulc, Paulo Fonseca confiaba en que su equipo mantuviera la calma y sellara una victoria clave como visitante. Sin embargo, a los 60 minutos, Endrick —que ya había sido amonestado— fue a disputar un balón y quedó bloqueado por Dehmaine Tabibou. Visiblemente frustrado, el delantero reaccionó con una patada al tobillo del jugador del Nantes, acción que le valió una segunda tarjeta amarilla.
Tras la revisión del VAR, el árbitro fue advertido para elevar la sanción a tarjeta roja directa. Esta decisión implica una suspensión más severa para el brasileño y sugiere que la infracción fue considerada de mayor gravedad de lo que se estimó inicialmente.
Fonseca arremete contra el árbitro
Tras el encuentro, Paulo Fonseca cargó contra el arbitraje por lo que consideró una expulsión excesivamente severa a su joven figura. El técnico del Lyon sostuvo que, en la acción previa, Endrick había sido objeto de una falta clara por parte de Dehmaine Tabibou, quien —según su interpretación— nunca tuvo intención de jugar el balón.
“Para mí fue muy dura, muy dura. Hay una falta previa clarísima. El jugador del Nantes no intenta disputar el balón, su intención es bloquear a Endrick”, afirmó el entrenador portugués.
Fonseca también denunció lo que considera un trato excesivamente agresivo hacia el adolescente por parte de los rivales, algo que, a su juicio, está cruzando una línea. “Es el tercer partido en el que los oponentes salen con una agresividad desmedida contra Endrick. Pensé que estas situaciones ya pertenecían al pasado, pero la intención fue evidente”, señaló.
“Realmente intentaban intimidarlo. Los árbitros deben proteger el talento de un jugador como Endrick”, concluyó.
El entrenador del Nantes desestima las afirmaciones
El técnico del Nantes, Ahmed Kantari, respondió con firmeza a las insinuaciones de Paulo Fonseca sobre un supuesto plan para ir “a cazar” a Endrick. Visiblemente sorprendido, el entrenador rechazó de plano la acusación y subrayó que fue un futbolista de su equipo quien terminó lesionado tras la acción del brasileño, por lo que no veía fundamento en ese planteamiento.
“¿Endrick no está lo suficientemente protegido cuando es él quien lanza la patada?”, cuestionó Kantari. “Es mi jugador el que tiene que retirarse lesionado. Habría preferido que eso no ocurriera y que pudiera soportar pequeñas faltas, como lo hizo Endrick”.
El técnico también explicó el enfoque táctico de su equipo: “Sí, hubo un partido dentro del partido con Dehmaine Tabibou, apoyos constantes con Johan Lepenant y ayudas defensivas de Matthis Abline. Pero cuando enfrentas a futbolistas de este nivel, es normal centrarte en neutralizarlos. Creo que hoy mis jugadores lo hicieron bien”.
Endrick cumplirá una sanción
Tabibou tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla por una lesión en el tobillo y la pantorrilla, y Kantari admitió que aún no está claro cuánto tiempo estará de baja. En cuanto a Endrick, su expulsión por conducta violenta apunta a una sanción prolongada, lo que supondrá un freno temporal a su gran momento con el Lyon.
Aun así, su fulgurante inicio de etapa y el respaldo público de Paulo Fonseca invitan a pensar que el brasileño recuperará un puesto en el once titular en cuanto esté habilitado para volver a competir.
