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Paulo Dybala afronta un dilema con la Roma mientras Gian Piero Gasperini veta su viaje para la despedida de Lionel Messi con Argentina
Gasperini bloquea el viaje transatlántico
Según se informa, el entrenador de la Roma, Gasperini, ha rechazado dar permiso a Dybala y Nahuel Molina para viajar a Argentina para el partido de despedida de Messi. La Asociación del Fútbol Argentino invitó a todos los campeones del Mundial de 2022 a asistir como invitados de honor al Estadio Monumental para el partido contra Benín del 6 de octubre. Sin embargo, Gasperini se muestra reacio a permitir que dos jugadores clave afronten agotadores vuelos intercontinentales de 14 horas y se pierdan tres sesiones de entrenamiento.
- AFP
Los partidos clave provocan un veto a los viajes
Según el prestigioso diario italiano La Gazzetta dello Sport, la jerarquía giallorossa priorizó el estado físico de la plantilla para defender el liderato en la Serie A por encima de liberar a jugadores simplemente para sentarse en la grada.
La publicación destacó la preocupación del técnico: «El entrenador está centrado en el viaje a Como y no quiere que el jugador se pierda tres días de entrenamiento con dos vuelos intercontinentales».
El medio también subrayó el dilema emocional de la estrella: «Es difícil decirle que no a Leo Messi, especialmente cuando la invitación es para una celebración de despedida que paralizará durante un par de horas a toda Argentina, y más allá.
«Además, Paulo Dybala realmente odiaría perderse el último partido de La Pulga con la camiseta de Argentina. Sin embargo, es igualmente difícil ignorar el veto de Gasperini a un viaje intercontinental apenas cinco días antes del Como vs Roma y una semana antes de su choque de Champions League contra el Real Madrid».
Dybala, fuera de la convocatoria internacional
A pesar de haber sumado 40 internacionalidades y de haber jugado 18 veces junto a Messi, Dybala no ha recibido una convocatoria de Lionel Scaloni desde septiembre de 2024. Mientras compañeros como Matias Soule se marcharon con Argentina, el delantero de 32 años sigue siendo vital para la Roma tras haber dado cuatro asistencias en cinco partidos esta temporada. Gasperini tiene previsto mantener una conversación directa con el mediapunta durante la sesión de entrenamiento del martes para tomar una decisión final.
Los líderes de la liga afrontan una prueba exigente
La Roma lidera la Serie A con 13 puntos en cinco partidos, por delante de sus rivales Inter y Lazio por diferencia de goles. El equipo de Gasperini afronta una exigente prueba cuando visite al Como de Nico Paz el 11 de octubre tras el parón internacional. Apenas unos días después, el club de la capital deberá mantener la máxima concentración de cara a un duelo estelar de la Champions League contra el gigante europeo Real Madrid.
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