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Paul Scholes nombra dos objetivos ideales para el Manchester United, entre ellos Cristian Romero, vinculado con el Arsenal
Scholes identifica objetivos clave
La leyenda del United Scholes ha instado a su antiguo club a actuar con decisión en el mercado antes de que cierre la ventana de fichajes de verano. A pesar de que Carrick ha incorporado a Youri Tielemans, Andrey Santos y Karl Darlow, Scholes cree que la zaga del Manchester United sigue siendo alarmantemente frágil. Ha recomendado que el United se adelante a Arsenal y Atlético de Madrid para hacerse con el defensa del Tottenham Hotspur Romero, en un intento de mejorar sus opciones defensivas en Old Trafford.
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Un comentarista pide un refuerzo defensivo
Scholes subrayó la importancia capital de fichar a un central de talla mundial con experiencia contrastada al máximo nivel internacional. En declaraciones en el podcast The Good, The Bad & The Football, el excentrocampista de Inglaterra explicó por qué apunta a Romero: "Creo que solucionaron las posiciones de ataque el verano pasado, pero creo que probablemente necesitan dos centrales. Puede que os riáis de esto y puede que me caigan palos por esto, pero yo iría a fichar a Christian Romero, del Tottenham".
También se mostró convencido de que la calma de Carrick podría frenar el temperamento fogoso del internacional argentino: "Sé que es un loco, sé que tiene problemas disciplinarios, pero puede ser un central muy bueno y alguien a quien Michael Carrick realmente podría calmar. Están hablando de 30 o 40 millones de libras por un jugador que ha sido central en una final de la Copa del Mundo. Sé que tiene problemas disciplinarios, pero yo iría a por él. Creo que están desesperados por un central, los que tienen ahora no son lo bastante buenos".
Wharton entra en el radar de fichajes
Además de abordar la defensa, Scholes aconsejó al United lanzarse a por el centrocampista del Palace Wharton tras perder la opción de Sandro Tonali, que optó por un traspaso al Tottenham.
Wharton, que recientemente ayudó al Palace a conquistar tanto la FA Cup como la Conference League, está considerado un encaje ideal para el doble pivote. Sin embargo, cualquier operación sería ambiciosa dado que el Palace ha tasado en 85 millones de libras al joven creador de juego.
Continuando con su análisis en The Good, The Bad & The Football podcast, Scholes añadió: "No puedo creer que no estén intentando fichar a Adam Wharton. Sandro Tonali habría sido mi primera opción, pero ahora que ya no está disponible, Adam Wharton me parece perfecto".
- (C)Getty Images
Carrick sopesa sus últimos movimientos
El United tiene programados dos amistosos de pretemporada más contra Leeds United y AC Milan antes de arrancar su campaña de la Premier League contra el Hull City el 22 de agosto. Carrick tiene hasta el 3 de septiembre para cerrar nuevos fichajes y dar salida a los jugadores que sobran, entre ellos Joshua Zirkzee. La cúpula del club debe actuar con rapidez si pretende seguir el consejo de Scholes antes de que se cierre el plazo.
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