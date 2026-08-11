Scholes subrayó la importancia capital de fichar a un central de talla mundial con experiencia contrastada al máximo nivel internacional. En declaraciones en el podcast The Good, The Bad & The Football, el excentrocampista de Inglaterra explicó por qué apunta a Romero: "Creo que solucionaron las posiciones de ataque el verano pasado, pero creo que probablemente necesitan dos centrales. Puede que os riáis de esto y puede que me caigan palos por esto, pero yo iría a fichar a Christian Romero, del Tottenham".

También se mostró convencido de que la calma de Carrick podría frenar el temperamento fogoso del internacional argentino: "Sé que es un loco, sé que tiene problemas disciplinarios, pero puede ser un central muy bueno y alguien a quien Michael Carrick realmente podría calmar. Están hablando de 30 o 40 millones de libras por un jugador que ha sido central en una final de la Copa del Mundo. Sé que tiene problemas disciplinarios, pero yo iría a por él. Creo que están desesperados por un central, los que tienen ahora no son lo bastante buenos".