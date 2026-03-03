Paul Scholes elige al próximo entrenador «perfecto» del Manchester United y revela una gran duda sobre Michael Carrick

Scholes ha identificado al hombre que cree que es el candidato «perfecto» para tomar las riendas del Old Trafford de forma permanente. Tras el despido de Amorim a principios de este año, los Red Devils están siendo dirigidos actualmente por Carrick de forma interina. Aunque el excentrocampista del United ha disfrutado de un comienzo sensacional en el banquillo, Scholes cree que el club debería buscar a un peso pesado continental más condecorado para guiarlos hacia una nueva era a partir de este verano.

El mandato de Carrick ha sido muy productivo, con seis victorias y un empate que han llevado al United a los tres primeros puestos. Su último triunfo se produjo en forma de una ajustada victoria por 2-1 sobre el Crystal Palace el domingo por la tarde. Sin embargo, a pesar de este resurgimiento, Scholes sigue sin estar convencido de que su antiguo compañero de equipo sea el hombre adecuado para el proyecto a largo plazo.

En lugar de mantener el statu quo, el exinternacional inglés apunta hacia un ganador en serie que actualmente dirige en la escena internacional. «El perfecto, y digo perfecto, [Carlo] Ancelotti sigue ahí fuera», afirmó Scholes en el podcast The Good, The Bad & The Football.