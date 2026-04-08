Paul Scholes afirma que el Manchester United debería vender a Leny Yoro y a otros SIETE jugadores del equipo durante el mercado de fichajes de verano

El excentrocampista expresó serias dudas sobre la actual línea defensiva, cuestionando si varios defensas de renombre cuentan con la fiabilidad necesaria para un equipo aspirante al título.

En el podcast «The Good, The Bad and The Football», Scholes comentó sobre Yoro: «Creo que le ha costado, la verdad. Creo que tiene potencial, creo que necesita un poco de tiempo, pero si tuviera que tomar una decisión ahora, probablemente lo vendería».

Noussair Mazraoui también fue objeto de escrutinio, ya que Scholes dijo: «Vender. No sé dónde encaja. Ha estado jugando como central derecho y ya no juegan con tres centrales… Creo que probablemente sea hora de dejarlo marchar ahora».

Centrándose en Luke Shaw, el comentarista señaló: «Cuando jugaba con regularidad, no creo que hubiera un lateral izquierdo mejor en el mundo, no solo en Europa. Pero si me lo preguntas ahora… lo vendería. No juega suficientes partidos».

Patrick Dorgu, fichado específicamente para el esquema táctico de Ruben Amorim, fue otro de los jugadores señalados. «Lo trajeron como carrilero y realmente no ha jugado mucho ahí. Probablemente lo vendería», añadió Scholes. «No estoy seguro de en qué posición juega. De nuevo, si lo mantienes, solo será un jugador de plantilla».