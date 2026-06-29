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Paul Scholes aconseja a Thomas Tuchel dejar en el banquillo a Declan Rice para que Inglaterra alcance el nivel de Francia y Argentina en las eliminatorias del Mundial
Scholes pide un cambio táctico
Inglaterra lidera el Grupo L con siete puntos, pero Scholes no se muestra convencido por el juego del equipo bajo Tuchel. Los Tres Leones vencieron 4-2 a Croacia, empataron 0-0 con Ghana y ganaron 2-0 a Panamá con esfuerzo. Scholes cree que el exceso de cautela en el centro del campo impide al equipo alcanzar el nivel de élite necesario para ganar el torneo.
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El impacto de Rice, bajo la lupa
Rice se perdió el último partido de grupo ante Panamá por una lesión en la pantorrilla, pero se espera que regrese en dieciseisavos contra la República Democrática del Congo. Sin embargo, Scholes duda de que el mediocampista del Arsenal aporte el empuje ofensivo que esta selección inglesa necesita.
En el podcast «The Good, The Bad & The Football» afirmó: «Inglaterra no necesita dos centrocampistas defensivos. Sin ofender a la República Democrática del Congo, en este tipo de partidos hay que sacar a los delanteros. La elección está entre Rice y Anderson, y yo elegiría a Anderson».
El exjugador del Manchester United añadió: «Creo que él [Anderson] pasará el balón hacia delante un poco más. Piensa en Rice con el Arsenal… Es un gran jugador y líder, claro, y casi siempre prefieres tenerlo en tu equipo. Pero el Arsenal tampoco jugó bien la temporada pasada, ¿no? Rice no logró que [Martin] Odegaard participara, así que tal vez eso se nota en la selección inglesa. Con Anderson no creo que pase».
Comparación con los favoritos del Mundial
Scholes fue directo: Inglaterra está hoy muy por detrás de Argentina y Francia. La falta de fluidez en la fase de grupos le preocupa de cara a la eliminatoria.
«No fue nada del otro mundo, ¿verdad?», comentó Scholes sobre la victoria ante Panamá. «En los tres partidos no creo haber visto a un equipo capaz de ganar el Mundial. No ha sido nada del otro mundo, pero podrían mejorar, están ganando partidos y sí creo que cuentan con jugadores capaces de decidir un partido. Simplemente no creo que estén todavía al nivel de Francia o Argentina».
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Opiniones encontradas sobre el pivote del centro del campo
Scholes quiere que juegue Anderson, próximo fichaje del Manchester City por 116 millones de libras, pero su excompañero Nicky Butt discrepa. Butt cree que Tuchel debe usar un solo mediocentro defensivo y que Rice es intocable.
Butt explicó: «No se puede alinear a dos centrocampistas defensivos contra equipos que no van a tener la posesión del balón. Yo alinearía a Declan Rice en el próximo partido y dejaría fuera a Anderson. Ha estado brillante y es un jugador de primer nivel, por eso el City ha pagado 120 millones por él, pero no se puede dejar fuera a Rice».