El centrocampista de 33 años entró al campo en el minuto 69, en su primer partido oficial desde su breve aparición contra el Brest el 5 de diciembre. Su regreso acaparó la atención, pero quedó ensombrecido por la contundente derrota por 4-1 que sufrió su equipo en París.

Su ingreso buscaba dar aire al equipo de Sébastien Pocognoli, pero el dominio siguió siendo local. Tan solo dos minutos después, Luca Koleosho marcó el cuarto y sentenció el encuentro.



