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¡Paul Pogba vuelve al fin! El centrocampista del Mónaco, tras múltiples lesiones, debutó en 2026 en la goleada de la Ligue 1 ante el París FC
Una noche agridulce para el campeón del Mundial
El centrocampista de 33 años entró al campo en el minuto 69, en su primer partido oficial desde su breve aparición contra el Brest el 5 de diciembre. Su regreso acaparó la atención, pero quedó ensombrecido por la contundente derrota por 4-1 que sufrió su equipo en París.
Su ingreso buscaba dar aire al equipo de Sébastien Pocognoli, pero el dominio siguió siendo local. Tan solo dos minutos después, Luca Koleosho marcó el cuarto y sentenció el encuentro.
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Superar una frustrante baja por lesión
La recuperación del exjugador de la Juventus y el Manchester United ha sido complicada. Su regreso al primer equipo se ha retrasado por una lesión persistente en la pantorrilla. A pesar de su larga ausencia, se confía en que Pogba tenga un papel «importante» en la recta final de la temporada.
El centrocampista mostró mejoras al ser incluido en la convocatoria que venció 2-1 al Marsella, y aunque no jugó, su reciente aparición ante el París FC indica que ya está listo para aportar en el tramo decisivo de la Ligue 1.
Repercusiones de la derrota ante el París FC
Pese al impulso de ver a Pogba de vuelta, el Mónaco sufre un 4-1 que complica su temporada. El París FC aprovechó los fallos defensivos y casi asegura la permanencia.
Solo ha jugado cuatro partidos en la Ligue 1, lo que evidencia cuánto se ha notado su ausencia en el centro del campo. Pocognoli confía en que recupere pronto su mejor nivel para reforzar a un equipo que lució frágil ante un rival certero.
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De cara al final de temporada
El objetivo del Mónaco ahora es reincorporar a Pogba al once inicial para cerrar la temporada con fuerza. Pese a varios partidos clave pendientes, el club actuará con cautela para evitar nuevas recaídas, tras los múltiples aplazamientos de su regreso durante el invierno.