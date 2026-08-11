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Paul Pogba sufre un nuevo revés por lesión durante la concentración de Mónaco
Nuevo revés en la pretemporada
La difícil etapa de Pogba en el AS Mónaco ha sufrido un nuevo revés después de que el centrocampista se lesionara durante una sesión de entrenamiento. El ganador del Mundial de 2018 se vio obligado a abandonar el terreno de juego antes de tiempo durante la concentración de pretemporada del club en St George's Park.
Durante un ejercicio de pases, el centrocampista lanzó un grito antes de desplomarse sobre el césped. Según Maxi Foot, fue atendido rápidamente por los servicios médicos y dos miembros del cuerpo técnico del Mónaco le ayudaron a abandonar el campo, dejando a sus compañeros visiblemente preocupados.
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De baja tras un breve regreso
La última lesión llega justo cuando Pogba empezaba a reincorporarse a las sesiones completas de entrenamiento con el grupo tras un periodo complicado. Después de perderse gran parte de la acción por una serie de problemas físicos, hasta ahora solo había podido disputar una breve aparición en la pretemporada.
El entrenador Filipe Luís había expresado recientemente su optimismo sobre la reintegración del experimentado centrocampista en la plantilla. A sus 33 años, el francés vuelve a enfrentarse a una batalla cuesta arriba para recuperar por completo el ritmo de competición y la regularidad.
Incertidumbre para el Mónaco
El momento de este nuevo contratiempo no podría ser peor para el club de la Ligue 1, que ultima su preparación para la nueva temporada. La cúpula del Mónaco ya había señalado anteriormente que las evaluaciones de la pretemporada serían cruciales para determinar el futuro a largo plazo del jugador en el club.
Con su estado físico siendo una preocupación constante, la dirección esperará ahora los resultados de las pruebas médicas para calibrar la verdadera gravedad del problema. Tanto el jugador como el cuerpo técnico afrontan ahora una tensa espera para ver cuánto tiempo podría estar de baja.
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Carrera contrarreloj
Mientras el Mónaco mira hacia sus próximos compromisos oficiales, el foco inmediato pasa a ser la gestión de la profundidad de la plantilla en el centro del campo. El cuerpo técnico debe planificar ahora sin uno de sus nombres más destacados mientras completa su rehabilitación.
Está por ver si este último contratiempo se queda en un susto menor o deriva en una ausencia de más largo plazo. Por ahora, la prioridad es apoyar al centrocampista en otro frustrante capítulo de su carrera.
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