La difícil etapa de Pogba en el AS Mónaco ha sufrido un nuevo revés después de que el centrocampista se lesionara durante una sesión de entrenamiento. El ganador del Mundial de 2018 se vio obligado a abandonar el terreno de juego antes de tiempo durante la concentración de pretemporada del club en St George's Park.

Durante un ejercicio de pases, el centrocampista lanzó un grito antes de desplomarse sobre el césped. Según Maxi Foot, fue atendido rápidamente por los servicios médicos y dos miembros del cuerpo técnico del Mónaco le ayudaron a abandonar el campo, dejando a sus compañeros visiblemente preocupados.