Paul Pogba recibe un duro golpe al afirmar que solo ha tenido «tres buenos años en toda su carrera», según un antiguo rival de la Serie A que apunta al excentrocampista del Manchester United y la Juventus

Nainggolan tuvo varias oportunidades de seguir a Pogba a la Juve cuando estaba en plena forma, pero siempre rechazó esa posibilidad. Esto se debe a que el carismático centrocampista, conocido por sus atrevidos cortes de pelo, quería ponerse a prueba en todo momento.

Dijo: «Solía jugar al Football Manager y nunca elegía el equipo más fuerte. Cuando un club como la Roma gana el título, es una celebración para 20 años. En la Juventus tienes que ganarlo todos los años, es una sensación completamente diferente».

Nainggolan, que jugó en Italia en equipos como el Cagliari, la Roma y el Inter, cree que la Juve siempre recibió un trato preferencial por parte de los árbitros. Añadió: «Cuando inauguraron el Juventus Stadium, jugué allí con el Cagliari y empatamos 1-1 gracias a un penalti inexistente que le dieron a la Juventus.

Luego llegué a la Roma, en el primer partido en el mismo estadio, perdimos 3-2 con dos penaltis que se pitaban fuera del área. Todo el mundo lo vio. Es la verdad, solo que no todo el mundo se atreve a decirlo».