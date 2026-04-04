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Paul Pogba, que ha sufrido numerosas lesiones, podría volver por fin a jugar con el Mónaco tras cuatro meses de ausencia
A Pogba le espera un largo camino hacia la recuperación
El excentrocampista del Manchester United y la Juventus ha estado fuera de juego debido a un problema persistente en la pantorrilla. Esta lesión ha limitado considerablemente su rendimiento esta temporada, ya que hasta ahora solo ha disputado 30 minutos en la Ligue 1. Su última aparición en un partido oficial con el club se remonta al 5 de diciembre, durante el desplazamiento para enfrentarse al Brest. Pero los signos de su recuperación se hicieron evidentes el 26 de marzo, cuando disputó 25 minutos e incluso marcó un gol durante un partido amistoso contra el equipo sub-23 del Brentford.
- AFP
Vuelve a estar disponible para el partido contra el Marsella
El entrenador Sébastien Pocognoli ha confirmado que el jugador de 33 años es ahora una opción seria para el próximo partido de la Ligue 1 contra el Marsella. En declaraciones previas al encuentro, Pocognoli ofreció información prometedora sobre el estado físico del francés. «Está disponible», explicó el técnico belga. «Aún quedan tres sesiones, pero ha estado entrenando de forma continua con el grupo desde el inicio del parón internacional. Dada la evolución positiva, sí, es posible que esté en la convocatoria. Si no está, significará que hemos decidido juntos que aún no está todo listo para que juegue un partido de liga. Por ahora, no hay contraindicaciones y las cosas van bien. Todavía está en el aire».
Pocognoli hace caso omiso del ruido
Se plantearon dudas sobre la decisión de los jugadores de pasar sus días libres en España, pero Pocognoli se apresuró a disipar cualquier preocupación sobre su profesionalidad. El entrenador del Mónaco se centró exclusivamente en los resultados observados en el campo de entrenamiento de La Turbie, en lugar de en la actividad en las redes sociales o en los itinerarios de viaje. «No voy a hacer comentarios sobre el tiempo libre de los jugadores», afirmó Pocognoli. «Es su vida privada. Lo único que puedo decir es que sin duda ha sido productivo, porque han entrenado bien esta semana. Mientras vuelvan con la mentalidad adecuada y rindan bien en La Turbie, en nuestra burbuja, no hay ningún problema para mí».
- AFP
Repercusiones en la recta final de la Ligue 1
El Mónaco ocupa actualmente el sexto puesto de la clasificación, a tres puntos del Marsella, que ocupa la última plaza de clasificación para la Liga de Campeones. El posible regreso de un jugador del calibre de Pogba podría ser el revulsivo que el Mónaco necesita para las últimas semanas de la temporada. Habiendo disputado solo media hora en la liga, su frescura y experiencia serán activos vitales para Pocognoli. A falta de tres sesiones de entrenamiento antes del partido del domingo por la noche, el equipo médico seguirá supervisando la reacción de Pogba ante el aumento de la carga de trabajo.