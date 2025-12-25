Paul Pogba le dijeron que no tiene ninguna posibilidad de formar parte del equipo de Francia para la Copa Mundial 2026 mientras Frank Leboeuf hace una dura crítica al excentrocampista del Manchester United diciendo "que traigan de vuelta a Zinedine Zidane"
Prohibición por dopaje y regreso a la acción: ¿Dónde está Pogba?
Deschamps es un gran admirador de los talentos mercuriales de Pogba, habiéndolo visto desempeñar un papel protagonista en el triunfo de la Copa del Mundo de 2018 de Les Bleus, con el enigmático mediocampista entre los goles en una victoria final por 4-2 sobre Croacia.
La ahora estrella de 32 años ha soportado un tiempo difícil desde entonces. Nunca realmente cumplió con las expectativas en Old Trafford después de reincorporarse a los Red Devils por una tarifa de transferencia récord de £89 millones ($119m) en 2016. Retomó su camino hacia la Juventus como agente libre en 2022.
Solo se realizaron 12 apariciones para los Bianconeri, a raíz de luchas contra lesiones, antes de ser golpeado con una prohibición por dopaje tras un examen fallido en septiembre de 2023. Pogba acabó viendo una suspensión de cuatro años reducida a 18 meses al apelar.
Fue liberado por la Juve mientras tomaba un descanso forzado y pasó varios meses como agente libre antes de acordar un regreso a su tierra natal en Mónaco. Su debut allí se realizó el 22 de noviembre de 2025.
¿Candidatura para el Mundial: Puede Pogba formar parte del equipo de Francia en 2026?
Cuestionado sobre si existe alguna posibilidad de que el talentoso centrocampista sea convocado por Francia el próximo verano, Leboeuf - hablando en asociación con ToonieBet - dijo a GOAL: “A Didier Deschamps le gusta mucho Paul Pogba. Si Paul puede volver a su mejor nivel, lo cual dudo porque es complicado después de tanto tiempo sin jugar al fútbol - puedes entrenar pero jugar partidos es diferente, lo siento. Tiene que volver.
“Tiene más de 30 años y hay otros jugadores que han demostrado su consistencia. Va a ser difícil para Didier Deschamps decir ‘ok, lo llevo’. Quizás ya quiera llevar a N’Golo Kanté. N’Golo Kanté y Paul Pogba... ¿por qué no llamas también a [Antoine] Griezmann y llamas a [Zinedine] Zidane? Va a ser difícil. Le doy un cinco por ciento de posibilidades porque quiero ser amable, pero para mí se acabó.”
Deschamps ha dicho anteriormente sobre el regreso de Pogba, con el último de sus 91 partidos siendo contra Sudáfrica en marzo de 2022: “Eso dependerá de él. No tengo dudas de que quiere hacerlo y que es un objetivo en su mente. Tiene pasos que seguir, y el próximo, después de estas largas semanas de entrenamiento por separado, será cuando se ponga la camiseta del Mónaco y salga al campo.
“Él lo quiere, y si digo sí, el regreso de Pogba es posible, pero si digo que no, pareceré un tonto, y eso tampoco va a funcionar. Todo lo que deseo para él es que supere este primer paso en más de dos años y medio. Eso por sí solo será una gran alegría y felicidad para él.”
Getty Images
Desafío ambicioso: Pogba evalúa sus propias posibilidades
Pogba, quien pasó 811 días sin jugar, ha sido realista al evaluar sus posibilidades de volver a ser un jugador internacional completo una vez más. Ha dicho sobre ese ambicioso desafío: “Estoy muy lejos de eso. Estoy enfocado en recuperar mi forma física para ayudar al equipo. Si no rindo bien en Mónaco, tendré que olvidar el equipo nacional de Francia.”
- Getty
¿Está Pogba destinado a perderse un centenar de partidos con Francia?
Pogba no está preparado para tirar la toalla por completo, pero aprecia que enfrenta una batalla cuesta arriba cuando se trata de representar a Francia nuevamente. Junto a su medalla de ganador de la Copa del Mundo, también disfrutó de la gloria de la UEFA Nations League en 2020-21.
Si se le niega la oportunidad de convertirse en centurión en términos de apariciones, entonces tiene muchos recuerdos felices para recordar. Por ahora, su enfoque debe permanecer centrado en recuperar su forma y condición física óptimas con Mónaco - con una pausa invernal habiendo sido alcanzada en la Ligue 1.